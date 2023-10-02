В Антарктиді розпочався шлюбний сезон: пінгвіни прийшли до українських полярників (фото)

Пінгвіни повертаються до українських полярників на шлюбний сезон, а ті намагаються не сполохати їх, виконуючи свою роботу.

В Антарктиці сотні пінгвінів зібралися біля української станції "Академік Вернадський" на острові Галіндез. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомив Національний антарктичний науковий центр, розмістивши у власному Facebook допис і фото птахів.

"Біля "Вернадського" пінгвіни окупували робочий простір українських метеорологів – метеомайданчик з різними приладами. Нині тут уже майже 200 птахів. Найбільше їм припали до смаку опадомір (це таке спеціальне відерко, в якому накопичуються опади) та актинометричний комплекс (вимірює рівень сонячної радіації)", — бідкаються учені, хоча запевняють, що чудово співіснують з пінгвінами.

Пінгвіни на метеомайданчику Фото: Facebook

Наразі на острові Галіндез уже понад 2,6 тисячі птахів. Вони поки що не будують свої гнізда, бо весь метеомайданчик ще вкритий снігом. Але незабаром він зійде, і пінгвіни займатимуть привабливі місця, зовсім не лякаючись "двоногих" сусідів.

Птахи прийшли до українських полярників Фото: Facebook

"Наші метеорологи спокійно пробираються до своїх приладів і надалі кожні три години передають в мережі дані метеорологічних спостережень, на основі яких роблять як короткочасні прогнози погоди, так і довгострокові моделювання зміни клімату", — розповіли полярники.

Пінгвіни шукають місце для гнізда Фото: Facebook

Пінгвіни і глобальне потепління в Антарктиці

Наприкінці 2022 року науковці завдяки супутниковим знімкам виявили, що на материку до рекордно низького рівня впала кількість льоду. Це сталося, на думку вчених, внаслідок глобального потепління, що і стало причиною загибелі в той період 7 тисяч пташенят імператорських пінгвінів, які не мають водонепроникного пір’я.

Раніше українські полярники розповідали, що вперше гніздові колонії теплолюбних субантарктичних пінгвінів з’явилися наприкінці "нульових". Відтоді птахи почали відкладати яйця на Аргентинських островах на початку листопада замість кінця останнього місяця антарктичної весни.

Цьогоріч через подальше потепління час повернення пінгвінів на острів Галіндез дещо змінився. Вже у вересні, коли у цій частині Земної кулі починається весна, в районі Галіндезу стоїть досить тепла погода: середня температура повітря становить мінус 5 С⁰, води – мінус 1,1 С⁰. Тож пінгвіни, навіть не дочекавшись, коли зійде лід на самому острові, припливли на шлюбний сезон уже на початку вересня. Тримаються вони великими групами, оскільки така поведінка допомагає не лише зігріватися, а й захищатися від хижаків.

Полярна станція "Академік Вернадський" — що варто знати

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" до 1996 року належала Великій Британії і носила ім’я Фарадея. Це подарунок британців незалежній Україні, бо після розпаду СРСР Росія оголосила себе спадкоємицею, у тому числі, всіх наукових активів на цьому континенті і забрала всі п’ять функціонуючих станцій. Загалом станцію засновано британцями під час експедиції на Землю Греяма в 1934-1937 роках.

У 1994 році Міжнародний фонд "Відродження" виділив 12 тисяч доларів на проєкт "Україна повертається в Антарктиду", і вже в середині наступного року посол України у Великобританії Сергій Комісаренко та британський міністр закордонних справ Девід Девіс обмінялися дипломатичними нотами про передачу Україні антарктичної станції "Фарадей". У лютому 1996 року на станції було урочисто піднято Державний прапор України.

На острові Галіндез українські вчені ведуть дослідження, обумовлені Меморандумом про передачу станції "Фарадей" Україні, зокрема дотепер тривають безперервні, започатковані британцями ще в 1947 році метеоспостереження. Науково-дослідний комплекс станції дозволяє здійснювати на сучасному рівні комплексний моніторинг параметрів довкілля в Антарктиці на всіх рівнях геосфер — від тектоносфери до геокосмосу.

Нагадаємо, наприкінці вересня Фокус писав, що Антарктида несподівано зацвіла, втративши неймовірну кількість льоду.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди виявили цілий сад гігантських "квітів".

Фокус уже повідомляв про те, що такі жителі Антарктиди, як імператорські пінгвіни, вже до 2100 року можуть зникнути з лиця Землі. Дослідники побоюються, що через втрату морського льоду Антарктиди ці птахи опинилися на межі вимирання.