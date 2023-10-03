Маса Чумацького Шляху набагато менша, ніж вважалося: скільки важить наша галактика насправді (фото)

Вчені дійшли висновку, що загальна маса Чумацького Шляху щонайменше у 2 рази менша, ніж показували попередні розрахунки.

Через те, що ми перебуваємо в Чумацькому Шляху дуже важко вивчати різні властивості нашої галактики і це стосується також її маси. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, змогли з'ясувати, скільки ж насправді важить наша галактика. Розрахунки показують, що вона щонайменше у 2 рази менш масивна, ніж передбачалося, пише ScienceAlert.

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Для визначення мас галактик учені використовують різні методи, але один із найпопулярніших — це вимірювання кривої обертання галактики. Це функція, яка являє собою залежність орбітальної швидкості руху зірок і оточуючого їх газу в галактиці від відстані до центру тієї чи іншої галактики. Завдяки кривій обертання можна отримати дуже точне значення загальної маси галактики, яка складається як зі звичайної, так і з темної матерії.

Зараз ученим відомі точні маси найближчих до нас галактик, наприклад, галактики Андромеда. Більш-менш точні маси вчені змогли розрахувати і для багатьох інших подібних об'єктів. Але через те, що Земля розташована в Чумацькому Шляху, астрономи не можуть отримати повний огляд абсолютно всіх зірок, особливо це стосується тих, що розташовані в галактичному центрі. Їх приховує величезна кількість пилу і газу.

Але за допомогою світла, що випромінюється нейтральним воднем, астрономи змогли виміряти криву обертання Чумацького Шляху. Також учені виміряли швидкість обертання кульових зоряних скупчень, які знаходяться в гало галактики. Таким чином раніше було отримано значення маси Чумацького Шляху. Попередні оцінки показали, що маса нашої галактики становить приблизно 1 трлн мас Сонця.

Попередні оцінки показали, що маса нашої галактики становить приблизно 1 трлн мас Сонця Фото: National Geographic

Але автори нового дослідження взяли за основу спостереження космічного телескопа Gaia за рухом і положенням майже 2 млрд зірок у Чумацькому Шляху. Хоча вважається, що в нашій галактиці міститься від 100 до 400 млрд зірок, все ж таки такої кількості зірок, яку використовували вчені, достатньо для точного вимірювання кривої обертання галактики.

Провівши додаткові спостереження та обчислення, астрономи змогли визначити нижню і верхню межу маси Чумацького Шляху і ці значення їх дуже здивували, адже вони не збігалися з попередніми оцінками.

Яка ж точна маса Чумацького Шляху, включно зі звичайною і темною матерією?

Автори дослідження вважають, що нижня межа маси нашої галактики становить приблизно 200 млрд мас Сонця. Тобто це в 5 разів менше, ніж показували попередні розрахунки.

А верхня межа маси нашої галактики становить приблизно 540 млрд мас Сонця, що у 2 рази менше ніж показували попередні розрахунки.

Таким чином, Чумацький Шлях не такий масивний, як вважалося. Наступним висновком, який зробили вчені стало те, що в нашій галактиці набагато менше темної матерії, ніж передбачалося. До цього вчені прийшли на основі знань про кількість звичайної матерії в Чумацькому Шляху.

Чумацький Шлях не такий масивний, як вважалося Фото: коронавирус ожирение статистика

Фокус уже писав про те, що вчені виявили другу найвіддаленішу з відомих наднових, і вона розташована на відстані в 16 млрд світлових років від нас. Один з астрофізиків вважає, що саме ця наднова допоможе розгадати головну загадку Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що вчені закликають перейменувати галактики-супутники Чумацького Шляху: Велику і Малу Магелланові Хмари. Астрономи кажуть, що знаменитий мореплавець Фернан Магеллан не мав до них жодного стосунку.

Нагадуємо, що нове дослідження показало, що наша галактика має викривлену форму. Астрономи також з'ясували, чому так сталося, як уже писав Фокус.