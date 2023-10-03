Негативний зліт. "Роскосмос" назвав справжню причину аварії апарата "Луна-25"

Півтора місяці тому безславно завершилася російська спроба потрапити на Місяць. Тепер же розслідування показало ймовірну причину катастрофи посадкового апарату РФ.

У вівторок, 3 жовтня, російське космічне агентство оприлюднило попередні результати розслідування аварії на Місяці посадкового апарату "Луна-25", яка сталася ще 19 серпня, пише The Mosсow Times.

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Уперше за майже 50 років Росія вирішила, як незалежна держава, продовжуючи космічні традиції зниклого з карти світу СРСР, відправити на Місяць свій посадковий апарат "Луна-25". Але 19 серпня під час спроби зближення з Місяцем, російський апарат звалився на його поверхню і розбився.

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Після цієї катастрофи було сформовано комісію зі з'ясування причин аварії, і "Роскосмос" уже заявляв про те, що до такого розвитку подій могла призвести несправність у руховій системі. Згідно з новими результатами розслідування, ймовірно, у руховій системі посадкового апарату "Луна-25" дійсно сталася помилка.

Причина катастрофи російського апарату "Луна-25"

У "Роскосмосі" заявили, що наразі найімовірнішою причиною аварії посадкового модуля на Місяці стало ненормальне функціонування бортової системи управління. Блок вимірювання кутової швидкості апарата не зміг надіслати команди на вимкнення рухової установки через те, що були переплутані сигнали з різними пріоритетами виконання.

19 серпня під час спроби зближення з Місяцем, російський апарат звалився на його поверхню і розбився Фото: Роскосмос

Коли апарат "Луна-25" спробував перейти з кругової навколомісячної орбіти на більш витягнуту орбіту перед посадкою на Місяць, то двигуни замість запланованих 84 секунд були увімкнені на 127 секунд. Через це апарат перейшов на зовсім іншу орбіту, збився з курсу і впав на поверхню супутника Землі. Бортова система управління не змогла вчасно надіслати потрібний сигнал для вимкнення двигуна, заявили в російському космічному агентстві.

У "Роскосмосі" заявили, що наразі найімовірнішою причиною аварії посадкового модуля на Місяці стало ненормальне функціонування бортової системи управління Фото: NASA

У "Роскосмосі" заявили, що тепер сформульовано рекомендації для всіх наступних місій на Місяць. З огляду на те, що результати розслідування аварії "Луна-25" названо попередніми, то, можливо, в майбутньому можна очікувати й остаточних результатів. Найімовірніше, вони будуть схожими, адже причини аварії практично збігаються з тим, про що йшлося ще півтора місяця тому.

Глава "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що місія "Луна-25" може відновитися вже у 2025 році.

Невдала місія Росії на Місяць

Ще 1976 року на Місяці востаннє побував радянський посадковий апарат "Луна-24". До нового польоту Росія, як спадкоємиця СРСР, готувалася кілька років і кілька разів запуск апарату "Луна-25" відкладався.

Але, 10 серпня посадковий апарат РФ все ж був відправлений у космос з метою 20 або 21 серпня приземлитися на Місяці. При цьому посадка мала відбутися там, де ще ніколи не приземлявся ним жоден космічний апарат — недалеко від Південного полюса Місяця.

Спочатку, як уже писав Фокус, у Роскосмосі повідомили про проблему, з якою зіткнулася "Луна-25" під час зміни орбіти обертання навколо Місяця.

Але, 20 серпня, як уже писав Фокус, стало відомо з офіційного повідомлення "Роскосмосу", що російська спроба посадки на Місяць закінчилася падінням апарату на його поверхню.

Трохи пізніше орбітальний апарат NASA надіслав на Землю знімок місця на місячній поверхні, де розбився посадковий апарат РФ, як уже писав Фокус.

Вдала місія Індії на Місяць

Нагадуємо, що за кілька днів після місячної поразки Росії, а саме 23 серпня, посадковий апарат індійської місії "Чандраян-3" успішно здійснив приземлення неподалік Південного полюса Місяця. Провівши два тижні на Місяці і посадковий модуль, і місяцехід, який він привіз на супутник Землі, закінчили свою місію. Детальніше про всі її етапи Фокус уже писав.

Індійський місяцехід починає своє дослідження Місяця

Хоча індійські вчені сподівалися, що місія "Чандраян-3" буде продовжена після того, як на Місяці закінчиться ніч і два апарати вийдуть зі сплячого режиму, то цього не сталося, як уже писав Фокус .