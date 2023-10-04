На крок ближче до вічної молодості. Безсмертні медузи розкрили спосіб уповільнювати старіння

Медуза, здатна постійно омолоджувати себе і теоретично жити вічно, використовує для цього унікальний механізм, який більш детально вирішила дослідити наука.

Науці завжди було цікаво дізнатися, що є причиною старіння нашого організму. Нещодавно вчені заглибилися у вивчення роботи ДНК, щоб краще зрозуміти цей процес. Зокрема, вони звернули увагу на деякі елементи ДНК, які можуть переміщатися — їх називають "стрибучими генами" і, можливо, вони є ключем до уповільнення старіння, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Нашу ДНК можна порівняти з величезною інструкцією з експлуатації нашого організму. Як і в будь-якій інструкції, в ній є розділи, речення і навіть конкретні слова. Так ось, ці "стрибаючі гени", науково відомі як транспозовані елементи (ТЕ), являють собою шматочки інструкції, які можуть переходити з однієї частини інструкції в іншу. Природно, якщо ці шматочки переміщуються занадто сильно і опиняються в неправильних місцях, все може піти шкереберть і завдати шкоди нашому організму.

Учені з угорського університету імені Лоранда Етвеша у своєму новому дослідженні звернули увагу на особливий процес у нашому організмі — Piwi-piRNA-шлях, який тримає ці ТЕ під контролем. Вони провели експеримент на крихітному черв'яку Caenorhabditis elegans і виявили вражаюче явище. Налаштувавши активність стрибаючих генів через Piwi-piRNA-шлях, ці черв'яки стали жити значно довше. Це дає змогу припустити, що одна з причин нашого старіння може бути пов'язана з тим, як ці ТЕ зміщуються в нашій ДНК.

Цікаво, що існує медуза, яка теоретично може жити нескінченно довго, постійно оновлюючи свої клітини. Ця регенерація раніше була пов'язана з тим, як ця медуза керує своїми ТЕ. Нове дослідження черв'яків дає більш переконливі докази того, що управління цими стрибаючими генами може безпосередньо впливати на старіння. Ба більше, фахівці помітили, що в міру старіння черв'яків збільшується специфічна активність ДНК у цих стрибаючих генах. Це дає змогу припустити, що з віком ці ТЕ можуть ставати активнішими.

Можливо, у майбутньому ми зможемо змінювати таку поведінку ДНК, щоб уповільнити старіння клітин. Хоча перетворення на безсмертних істот, як у випадку зі згаданою медузою, є недосяжним у найближчому майбутньому, можливість зменшення кількості вікових захворювань і поліпшення добробуту літніх людей не може не тішити.

На закінчення слід зазначити, що дослідження натякає на можливість визначення найточнішого віку живих істот за ДНК. Як зазначив молекулярний генетик Тібор Веллаї і один з авторів дослідження, це може стати точним "біологічним годинником". Хоча нам ще багато чого належить дізнатися, розуміння ролі нашої ДНК у старінні формується, і хто знає, можливо, завдяки подальшим дослідженням ми наблизимося до серйозного стрибка в тривалості людського життя.

Раніше Фокус писав про дієту, здатну продовжити молодість і уповільнити старіння. Нове дослідження підтверджує, що певний раціон здатний уповільнити старіння на біологічному рівні.

Також Фокус писав про секрет молодості шкіри, виявлений вченими на морському дні. Приховані в надрах бурих морських водоростей сполуки, за словами дослідників, здатні не просто омолоджувати шкіру, а й впливати на загальний процес старіння нашого організму, роблячи його більш плавним.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.