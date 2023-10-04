Іскрометне кохання. Вчені вивчили сперму плодових мушок, що світиться в темряві, в ім'я науки

Застосувавши сучасні технології, вченим вдалося зазирнути в неймовірно складні процеси добору партнерів живими істотами, що відкрило таємниці генетичної різноманітності та появи нових видів.

Усі ми знаємо, що зрівнятися з нами в нескінченному переплетенні стандартів, якостей і смаків, у виборі пари можуть, напевно, лише лебеді, які шукають собі пару. Але вчених більше цікавимо не ми і ці прекрасні птахи. Ні, світила науки зайняті з'ясуванням того, як плодові мушки вибирають собі ідеальну пару. Дослідження, проведене в Цюрихському університеті, показало, що насправді у цих крихітних істот є багато спільного з нами, пише Newswise.

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Коли справа доходить до спарювання, самкам плодових мух доводиться робити надскладний вибір. Обрати самця з найкращими генами чи того, чиї гени найкраще доповнюють їхні гени? Це все одно, що вибирати між найкращим окремим гравцем та ідеальним партнером по команді. Це питання дуже важливе для вчених, оскільки розуміння того, як тварини обирають собі партнерів, може пролити світло на причини еволюції тих чи інших ознак усередині виду. Професор Штефан Люпольд, один з авторів, розповів, що вибір партнера впливає на розмаїття ознак у групі, і це відбувається не тільки у плодових мушок.

Дослідники використовували незвичайних плодових мушок, модифікувавши їх так, щоб їхня сперма світилася під спеціальним світлом. Це дозволило їм побачити весь процес — від спарювання до того, як сперма самця успішно запліднила яйцеклітину. Цей проблиск у темряві допоміг розкрити стратегії, використовувані самками плодових мушок.

Виявилося, що ці мухи використовують двоступеневий метод вибору найкращого партнера. По-перше, при першому спаровуванні вони вибирають самців з видатними генами. Але ці самки часто спаровуються з кількома самцями, і в них є можливість впливати на те, яка сперма від якого самця зберігатиметься для подальшого запліднення. Яким чином? Просто викидаючи частину сперми після спарювання.

Якщо конкретний самець має вражаючі гени або просто краще підходить генетично, самка затримає його сперму на деякий час. Ця затримка дає змогу бажаним сперматозоїдам потрапити до сховищ, часто витісняючи менш придатних конкурентів. У результаті всіх цих складних етапів вирішується, хто з самців стане батьком.

Люпольд, пояснив, що отримані результати показують, як самки плодових мушок вправно обирають репродуктивний шлях, ніби надскладні наукові апарати, керуючись генетичним чинником. Спочатку вони шукають першокласні гени, а потім забезпечують запліднення яйцеклітин, по суті, отримуючи найкраще з двох генетичних світів. Це дослідження не тільки дає можливість поглянути на романтику плодової мушки, а й допомагає зрозуміти загальну картину: як гени передаються з покоління в покоління, чому існує генетична різноманітність і навіть як з'являються нові види.

Раніше Фокус писав про те, як вчені прибрали необхідність у самцях для розмноження. Пішовши наперекір природі та еволюційним планам, вчені змогли розвинути здатність вагітніти без самців у плодових мушок.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося повністю реконструювати мозок плодової мушки, який менший за вушко голки. Внутрішні механізми мозку плодової мушки стали трохи менш загадковими.

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