Чоловіча стать втрачає свою актуальність. Вчені прибрали потребу в самцях для розмноження

Пішовши наперекір природі та еволюційним планам, учені змогли розвинути здатність вагітніти без самців у плодових мушок.

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Вчені Кембриджського університету зробили проривне відкриття, вперше в історії тваринного світу здійснивши те, що вони назвали штучним "незайманим народженням". Незвичайною здатністю вони наділили звичайну плодову мушку, відому також як Drosophila melanogaster. Самки мухи не тільки змогли народити дитину без партнера-самця, а й їхнє потомство продемонструвало таку саму здатність, що свідчить про можливість передачі цієї ознаки з покоління в покоління, пише ScienceAlert.

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Для тих, хто не знайомий із цим явищем, "незаймані пологи" в природі, або ж партеногенез у світі науки, — це коли тварина, зазвичай яйцекладна, здатна народжувати без спарювання з самцем. Це явище відносно рідкісне і найчастіше відбувається на пізніх етапах життя тварини, коли самці відсутні. Нещодавно в зоопарку Коста-Рики самка крокодила, яка не мала контактів із самцями, народила яйце з повністю сформованим зародком, що стало першим випадком "незайманого народження" для цього виду.

Алексіс Сперлінг, провідний автор дослідження, вирушила в цю подорож, щоб зрозуміти генетику партеногенезу — її особистий інтерес викликало "незаймане народження" її домашнього богомола. До групи дослідників, з якими вона працювала, входили кілька вчених зі США, які використовували у своїх експериментах плодову мушку Drosophila melanogaster — тварину, яку широко вивчають у генетичних дослідженнях.

Під час дослідження, що тривало шість років і включало понад 220 000 плодових мушок, вчені проаналізували геноми двох штамів іншого виду плодових мушок — Drosophila mercatorum. Один із них розмножується виключно шляхом "незайманого народження", а інший вимагає наявності самця. Порівнявши генетичні послідовності цих штамів, учені визначили гени, відповідальні за незаймане народження. Потім вони генетично сконструювали Drosophila melanogaster таким чином, щоб імітувати ці гени, і вперше в історії отримали індукований партеногенез у плодових мушок.

Це дослідження показало, що якщо ці генетично модифіковані мухи мають доступ до самців, то вони розмножуються стандартним способом. Однак в умовах ізоляції 1-2% цих мух вирішують відкладати потомство без будь-чиєї допомоги приблизно на половині свого життєвого циклу — приблизно через 40 днів.

Це відкриття є величезним стрибком у нашому розумінні партеногенезу, насамперед завдяки великій кількості генетичної інформації про плодових мушок. Але що воно означає для всього тваринного світу? Можливо, використовуючи отримані результати як основу, вченим вдасться врятувати безліч видів, що перебувають на межі вимирання через складну специфіку розмноження. Хоча ссавці, включно з людиною, не можуть мати "незайманих пологів", оскільки для їхнього репродуктивного процесу потрібні специфічні гени зі сперми, Сперлінг припустила, що до партеногенезу можуть бути здатні значно більше тварин, ніж ми припускаємо на цей час.

Щодо причин, через які відбуваються "незаймані пологи", то, згідно з теоріями, це може бути остання спроба уникнути зникнення виду, закладена еволюцією, в умовах браку пар. Однак для підтвердження цієї гіпотези необхідні подальші дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що плодові мушки здатні визначати кислотність їжі. Відкриття нового смакового рецептора у плодових мушок може дати цінні знання про те, як комахи реагують на сигнали навколишнього середовища.

Також Фокус писав про найтривалішу вагітність на Землі. Аналіз крові гренландських китів вказує на те, що вони можуть бути вагітні до двох років, такий показник може забрати "титул" у африканських слонів.