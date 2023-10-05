NASA показало, як апарат OSIRIS-REx скинув на Землю капсулу зі зразками астероїда Бенну (фото)

NASA опублікувало унікальні кадри, на яких видно, як капсула зі зразками гірської породи навколоземного астероїда починає свою подорож у космосі до нашої планети.

Космічний апарат OSIRIS-REx за допомогою своєї камери зробив історичні кадри моменту запуску капсули, в якій містилося 250 грамів гірської породи астероїда Бенну, на Землю 24 вересня цього року, пише Space.

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На фотографіях, опублікованих NASA, зображено найважливіший момент історичної місії космічного апарату OSIRIS-REx, а саме, як відбувається відділення цінної капсули зі зразками астероїда Бенну на висоті понад 100 тисяч км над Землею.

Фотографії процесу спуску капсули в космосі зробила камера апарату NASA, і в кадр потрапили частина Сонця (вгорі знімка) і частина Землі (в лівій частині знімка).

Космічний апарат OSIRIS-REx за допомогою своєї камери зробив історичні кадри моменту запуску капсули, в якій містилося 250 грам гірської породи астероїда Бенну, на Землю 24 вересня цього року Фото: NASA

Нагадуємо, що ще в жовтні 2020 року апарат OSIRIS-REx зібрав зразки гірської породи з поверхні навколоземного астероїда Бенну шириною 550 метрів.

У кадр потрапили частина Сонця (вгорі знімка) і частина Землі (у лівій частині знімка) Фото: NASA

Як уже писав Фокус, сам процес збору зразків пройшов не зовсім за планом, але тим не менш апарату NASA вдалося отримати 250 грам неймовірно цінних для науки зразків. Вважається, що Бенну з'явився ще на зорі історії Сонячної системи, тобто приблизно 4,5 млрд років тому, а тому його дослідження може розкрити таємниці формування нашої зоряної системи.

Астероїд Бенну Фото: NASA

24 вересня, як уже писав Фокус, космічний апарат OSIRIS-REx відправив капсулу зі зразками астероїда на Землю, і вона увійшла в атмосферу планети на швидкості приблизно 44 тисячі км/год. Приблизно через 4 години, після того, як 50-кілограмова капсула відокремилася від апарату NASA в космосі, вона за допомогою парашута успішно приземлилася в пустелі на території штату Юта, США.

Приблизно через 4 години, після того, як 50-кілограмова капсула відокремилася від апарату NASA в космосі, вона за допомогою парашута успішно приземлилася в пустелі на території штату Юта, США Фото: NASA

Після приземлення капсулу доправили в Космічний центр NASA імені Джонсона в Х'юстоні, штат Техас, для досліджень отриманих зразків астероїда Бенну. Результати попереднього вивчення позаземної гірської породи вчені пообіцяли оприлюднити 11 жовтня цього року. Як уже писав Фокус, під час розтину капсули зі зразками вчені виявили на контейнері, де зберігалися частини астероїда Бенну, незрозумілий чорний пил. Але дослідники з'ясували звідки він узявся.

За словами вчених з NASA, частину зразків пізніше передадуть для вивчення вченим інших країн світу, а сам процес вивчення отриманої гірської породи астероїда Бенну може тривати кілька років. І в цьому немає нічого дивного, адже подібні дослідження займають дуже багато часу, адже потрібен дуже ретельний аналіз даних.

Дослідники сподіваються зрозуміти не тільки як сформувалася наша Сонячна система, а й те, яку роль зіграли такі багаті на вуглець астероїди, як Бенну в доставці будівельних блоків життя на Землю.

Так капсула зі зразками астероїда Бенну спускалася в атмосфері

Фокус також писав про те, що наступного року в космос вирушить китайський телескоп, який, як вважають у Китаї, буде кращим, ніж телескоп Габбл.