Не більше нігтя на мізинці. У Кривому Розі виявили скам'янілості древніх істот (фото)

На Дніпровщині знайдено артефакти, які, ймовірно є скам’янілостями трилобітів — вимерлих морських істот, що жили сотні тисяч років тому.

Поблизу Кривого Рогу знайшли рештки невідомої істоти, розміром не більше нігтя на мізинці. Ця знахідка викликала цікавість як місцевих жителів, так і вчених, які припускають, що це може бути доісторичний трилобіт. Деталі опублікували члени Facebook-спільноти Марс у Кривому Розі I Картинна галерея ОпеГОК.

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Ці артефакти виявили в камінні, що відшарувалося від скель.

Наразі існує дві основні гіпотези щодо походження цих загадкових решток. Перша полягає в тому, що це можуть бути трилобіти. Скам'янілості трилобітів, які, як правило, є збереженими рештками морських істот, що існували мільйони років тому, є важливими для археології та палеонтології знахідками.

Науковий опис місцевості свідчить про наявність стародавньої флори і фауни, що дає підстави вважати, що це справді можуть бути трилобіти.

На Дніпровщині знайдено артефакти, які, ймовірно є скам"янілостями трилобітів Фото: Марс у Кривому Розі I Картинна галерея ОпеГОК/Facebook

Однак існує альтернативна теорія, яка припускає, що ці утворення можуть бути пов'язані із затверділими шкаралупами яєць сучасних богомолів. Проте ця теорія викликає сумніви, оскільки богомоли зазвичай відкладають яйця на гілках, а не в скелях.

Щоб остаточно визначити природу цих скам'янілостей, необхідні подальші дослідження. Якщо вони виявляться трилобітами або якимись іншими давніми організмами, це відкриття може мати значні наслідки для нашого розуміння історії та еволюції цього регіону.

Відкриття цих загадкових скам'янілостей висвітлює захопливу галузь палеонтології, яка постійно розвивається. Ця подія нагадує нам, що навіть у наш сучасний час з глибин історії Землі все ще існують приховані таємниці, які чекають на те, щоб їх відкопали.

Раніше Фокус писав про ще один вид доісторичних павуків. Науковці виявили скам'янілості віком 15 млн років.