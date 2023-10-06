Відставити фемінізацію. У Кораловому морі вилупилася рівна кількість самок і самців черепах (фото)

Дослідники вважають, це дає надію на виживання цих морських видів — через спеку кількість самців різко скорочувалася.

Морські черепахи вкрай сприйнятливі до впливу глобального потепління Землі, оскільки визначення їхньої статі безпосередньо залежить від температури — коли в гніздах стає тепліше, кількість самок, що вилупилися, різко зростає. У результаті відразу два види морських черепах, зелені черепахи та черепахи-яструби, опинилися на межі вимирання, пише The Guardian.

Нове дослідження припускає, що на Конфліктних островах Коралового моря вилуплюється однакова кількість самок і самців морських черепах, попри те, що глобальне потепління все ще призводить до "крайньої фемінізації" цих видів.

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Під час дослідження вчені проаналізували два острови, що входять до Конфліктної групи Папуа-Нової Гвінеї. Науковці підрахували, що в період з 1960 по 2019 рік у середньому 46,2% дитинчат черепах були самками — це відкриття вельми потішило дослідників. Утім, вони також уточнили, що це місце, ймовірно, є "рідкісним у глобальному контексті". Дослідження також показує, що за майже 60 років температура піску збільшилася приблизно на 0,6°C.

Водночас дослідження 2018 року показало, що на цій самій широті, на острові Рейн у північній частині Великого Бар'єрного рифу, найбільшому лежбищі зелених черепах у світі, високі температури призвели до того, що в гніздах понад 99% дитинчат, які вилупилися, виявилися самками.

Дослідження показали, що потепління морів, імовірно, поставить під загрозу виживання морських черепах Фото: enigma

За словами першої авторки дослідження, аспірантки Університету Квінсленду Мелісси Стейнс, цілком імовірно, що саме такі місця, де виробляються самці, зрештою матимуть вирішальне значення для виживання майбутніх популяцій, що гніздяться, в Кораловому морі.

Команда зазначає, що останніми роками частка самок морських черепах, які вилупилися, значно зросла, а місця, подібні до Конфліктної групи, трапляються вкрай рідко. Автори дослідження вважають, що розподіл статей на Конфліктних островах і острові Рейн, розташованих на відстані 850 км один від одного в Кораловому морі, імовірно, пов'язаний з тим, що на групі островів випадає багато опадів, а також присутня рясна тінь, тоді як острів Рейн позбавлений дерев.

Стейс із колегами також припускають, що Конфліктні острови будуть захищені від глобального потепління та крайньої фемінізації в найближчі десятиліття. Утім, вони зазначають, що протягом наступних 80 років від 76% до 87% майбутніх дитинчат можуть бути самками.

За словами співавтора дослідження, керівника глобального проєкту зі збереження морських черепах у Всесвітньому фонді дикої природи (WWF) Крістін Медден Гоф, домінування жінок у найближчі 80 років може бути цілком достатнім для цієї популяції, щоб зберегти її в цілості. Утім, учені не виключають, що з часом також може знадобитися і втручання в природний процес.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли ДНК в останках черепахи, якій 6 млн років.