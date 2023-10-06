Соснова шишечка, як ти живеш. Учені розгадали секретний код виживання панголінів

Дослідники створили повну геномну базу даних цих тварин і сподіваються, що це посприяє збереженню виду.

Панголіни — дивовижні істоти, що нагадують соснову шишку. Вони вже давно стали зірками мемів і підкорили серця людей по всьому світу. Однак дослідникам до цього моменту занадто мало було відомо про їхній "секретний генетичний код виживання", пише SciTechDaily.

Ці тварини мешкають в Азії та Африці на південь від Сахари, і є єдиними ссавцями, покритими лускою. Однак панголіни відомі не тільки зовнішнім виглядом, вони також страждають від незаконної торгівлі, оскільки їх продають у рекордних кількостях через їхнє м'ясо і передбачувані лікувальні властивості.

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Наразі існує всього 8 збережених видів панголінів, які останніми роками викликали суспільний інтерес, що збільшило зусилля зі збереження тварин від вимирання. Дослідники зазначають, це пов'язано з тим, що панголіни є найбільш продаваними дикими ссавцями на Землі, а також хибним нещодавнім припущенням, що тварини пов'язані з пандемією коронавірусу у світі.

Учені розгадали генетичний панголінів Фото: Molecular Biology and Evolution

У новому дослідженні команда вчених з Оксфорда вперше створила повну геномну базу даних панголінів. Автори дослідження сподіваються, що це посприяє їхньому збереженню, а також проллє світло на їхню еволюцію і допоможе відстежувати незаконну торгівлю.

Вчені зазначають, що панголіни все ще залишаються недостатньо вивченими, а тому в дослідженнях видів і популяцій залишаються серйозні прогалини. Тепер автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати зможуть хоча б частково заповнити прогалини в розумінні того, як живуть ці "соснові шишки".

Під час дослідження вчені зіткнулися з низкою проблем. По-перше, окремі види панголінів географічно ізольовані один від одного. По-друге, вчені володіють лише обмеженими викопними рештками цих тварин, що перешкоджає розумінню їхньої еволюції. По-третє, невловима поведінка тварин і їхнє поширення в тропіках роблять генетичний відбір дорогим і таким, що забирає багато часу.

Та все ж ученим вдалося секвенувати, зібрати й анотувати перший еталонний геном гігантського ящера, який є рідним для Африки. Крім того, команда секвенувала та зібрала геноми чорночеревих, теммінківських, індійських та філіппінських ящерів. У результаті їм вдалося створити перший повний набір панголінів. Під час цього процесу дослідники також ідентифікували потенційно новий вид панголінів на основі раніше опублікованих геномних даних.

Раніше Фокус писав про те, що в зоопарку Праги народилося перше в Європі дитинча панголіна.