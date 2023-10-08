"Падаючі зірки". Метеорний потік Драконіди скоро досягне свого піку: коли можна побачити

Раніше цей метеорний потік був набагато яскравішим, але останніми роками активність цих "зірок, що падають" знизилася.

Щорічний метеорний потік під назвою Драконіди майже завжди видно в нічному небі з 8 до 10 жовтня, але цьогоріч метеорити, що падають в атмосферу Землі, стали помітні вже 6 жовтня, а найяскравіше "світлове шоу" можна буде спостерігати в понеділок, 9 жовтня, пише Space.

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Метеорний потік Драконіди, через який Земля проходить щороку на початку жовтня, цього року став помітним у Північній півкулі вже 6 жовтня. Але особливо активним він буде в ніч із неділі, 8 жовтня, на понеділок, 9 жовтня. Цей метеорний потік з'явився внаслідок появи уламків комети 21P/Джакобіні — Ціннера.

Ця комета діаметром 2 км робить повний оберт навколо Сонця за трохи більше, ніж 6,5 років. Уперше цей крижаний об'єкт виявив спочатку астроном Мішель Джакобіні 1900 року, а потім його спостереження підтвердив інший астроном — Ернст Ціннер, і це сталося через 13 років. У результаті нова комета отримала назву за прізвищами двох першовідкривачів.

Щорічний метеорний потік під назвою Драконіди майже завжди видно в нічному небі з 8 до 10 жовтня, але цього року метеорити, що падають в атмосферу Землі, стали помітними вже 6 жовтня Фото: space.com

Шматки каменю та льоду відлітають від комети, яка тане під час наближення до Сонця, а тому це сміття залишається кружляти навколо нашої зірки, і Земля щороку пролітає через нього. Коли ці уламки комети потрапляють в атмосферу нашої планети, то вони згорають і залишають яскраві смуги, що світяться, які іноді називають метеорним дощем або "падаючими зірками".

Хоча раніше в нічному небі можна було побачити до 1000 падаючих метеоритів на годину, в останні кілька десятиліть ця кількість знизилася до приблизно 300 метеоритів на годину.

Через те, що в ніч на 9 жовтня Місяць буде освітлений світлом Сонця менше, ніж на 20%, то пік метеорного потоку Драконіди буде добре видно через досить темне небо.

Щоб виявити Драконіди, потрібно спочатку знайти на небі сузір'я Дракон (через те, що здається, що цей метеорний дощ летить саме з цього сузір'я, він отримав таку назву). Невдовзі після заходу Сонця потрібно дивитися на північний захід. Сузір'я Дракон можна знайти над сузір'ям Велика Ведмедиця.

Вважається, що навіть неозброєним оком можна побачити найяскравіші метеорити, які згорають в атмосфері Землі.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, як з'явився найсильніший метеорний потік, який можна побачити на Землі. Вчені вважають, що метеорний потік Гемініди з'явився в результаті космічної катастрофи.

Фокус також писав про те, що астрономи виявили нові крижані об'єкти на краю Сонячної системи і вважають, що вони знаходяться в раніше невідомій її частині.