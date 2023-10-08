Прогноз Ілона Маска. Космічний корабель SpaceX здійснить посадку на Марс: коли саме

Засновник компанії SpaceX вважає, що побачити посадку космічного корабля Starship на Марсі можна буде вже в найближчому майбутньому.

Ілон Маск, виступаючи перед учасниками 74-го Міжнародного конгресу астронавтики, що проходив у Баку, Азербайджан, заявив про те, що його компанія SpaceX планує посадку космічного корабля Starship на Марсі вже через 4 роки, пише Earth.com.

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Компанія SpaceX уже досягла багатьох вражаючих результатів у космічній галузі. Серед останніх її здобутків — створення найпотужнішої у світі ракети-носія Starship, яка складається власне із самої ракети та другого ступеня у вигляді космічного корабля. Але поки що перший випробувальний запуск цієї ракети завершився катастрофою. У квітні замість 90-хвилинного польоту дітище компанії SpaceX змогло перебувати в повітрі лише 4 хвилини, і саму ракети інженери вирішили підірвати.

Проте Ілон Маск, який виступає на черговому Міжнародному конгресі астронавтики в режимі відеоконференції, заявив про те, що зараз триває активна підготовка до нового випробувального запуску Starship. При цьому Маск вважає, що новий політ має хороші шанси завершитися успішно.

Засновник компанії SpaceX вважає, що побачити посадку космічного корабля Starship на Марсі можна буде вже в найближчому майбутньому Фото: Starship

Федеральне управління цивільної авіації США після розслідування причин катастрофи ракети Starship зажадало від SpaceX внести численні зміни в конструкцію ракети, щоб уникнути повторення сумного інциденту. За словами Маска, всі зміни вже внесено і очікується, що дозвіл на новий політ буде отримано вже в жовтні цього року.

З огляду на давнє прагнення Маска зробити людство багатопланетним видом, однією з його цілей є облаштування першої колонії на Марсі. І цьому якраз має допомогти нова ракета Starship. За словами Маска, космічний корабель зможе приземлятися на будь-якій твердій поверхні в Сонячній системі, і йдеться зокрема і про Марс.

Маск заявив, що Starship має величезний розмір, щоб вмістити велику кількість людей на борту. Якби не було мети створити першу колонію на Марсі, то ракета і космічний корабель мали б менший розмір.

Зараз триває активна підготовка до нового випробувального запуску Starship Фото: SpaceX

Що стосується першої посадки космічного корабля Starship на Марсі, то Ілон Маск заявив, що це може статися вже у 2027 році або навіть раніше. За словами засновника компанії SpaceX, це буде безпілотна місія і насправді це тільки приблизний прогноз.

Фокус уже писав про те, що марсохід NASA зафіксував незвичайний "блакитний захід" Сонця на Марсі. Такий захід Сонця на Землі побачити неможливо і на це є причини.

Також Фокус писав про те, що згідно з нещодавнім дослідженням, якщо використовувати сонячні вітрила, то подорож на Марс займе менше місяця. Для порівняння, нинішні космічні ракети дадуть змогу долетіти до Червоної планети за 7-9 місяців.