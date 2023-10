Через сувору погоду в космосі страждають птахи на Землі: що з'ясували вчені

Космічні явища негативно позначаються на навичках птахів орієнтуватися в просторі.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, сувора космічна погода негативно впливає на міграцію птахів. Птахи для орієнтації в просторі в нічний час, під час міграцій на великі відстані, використовують магнітне поле Землі, але різні космічні явища збивають їх з курсу, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як показали минулі дослідження, птахи під час перельотів на великі відстані використовують для орієнтації в просторі магнітне поле Землі. Тепер же вчені з'ясували, що сонячні спалахи, які впливають на магнітне поле, сприяють порушенню навігаційних навичок птахів і їм важче знаходити правильний шлях під час міграцій.

Учені проаналізували дані за 23 роки, отримані із супутників, а також із наземних станцій стеження за переміщенням птахів під час міграції над територією США на відстань у 1600 км.

Як показало дослідження, кількість птахів, що мігрують у цьому регіоні, зменшується на 9-17 % тоді, коли на Сонці відбуваються спалахи, внаслідок яких на Землі виникають геомагнітні бурі. Також учені з'ясували, що дуже багато птахів під час міграції, коли на Землю впливає космічна погода, не можуть нормально орієнтуватися і збиваються зі шляху.

Космічні явища негативно позначаються на навичках птахів орієнтуватися в просторі Фото: space.com

За словами вчених, навігація птахів безпосередньо залежить від умов навколишнього середовища, і зокрема від появи геомагнітних бур через порушення в магнітному полі Землі. Таким чином це змінює моделі поведінки птахів під час міграції на далекі відстані.

Цікаво, що суворі космічні погодні явища також можуть негативно вплинути і на навігацію людини. Спалахи на Сонці призводять до порушення роботи супутників GPS, а також супутників зв'язку. Найближчим часом Сонце чинитиме ще більш негативний вплив на Землю через те, що активність зірки збільшується. Це відбувається тому, що у Сонця скоро настане пік цієї активності під час 11-річного сонячного циклу. Науковці очікують, що вже наприкінці цього року та впродовж наступного, кількість спалахів на Сонці великої потужності зростатиме, аж поки не настане так званий сонячний максимум у 2025 році. Тоді на Сонці можуть з'являтися найпотужніші спалахи з великою частотою, що призводитиме до появи найсильніших геомагнітних бур.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що найсильніша геомагнітна буря на Землі з'явилася 14 тисяч років тому, хоча до цього вважали, що подібне найпотужніше явище спостерігалося в 19 столітті.

Також Фокус писав про те, що в майбутньому із Землі неможливо буде побачити повних сонячних затемнень. Затемнення будуть тільки кільцеподібні, як те, яке очікується вже 14 жовтня. І причина цього криється в русі Місяця.