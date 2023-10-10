У Шотландії студентка знайшла скарб із трагічним минулим, пов'язаним із Маклейнами (фото)

Під час археологічних розкопок Університету Глазго археологиня знайшла скарб, датований 17-м століттям. Серед знахідок були монети Франції, Іспанських Нідерландів та Папської держави.

Під залишками великого кам'яного каміна в Шотландському нагір'ї виявлено дивовижну знахідку — схованку монет, датовану 17-м століттям. Цей скарб з 36 монет, включаючи міжнародну валюту, пропонує унікальний погляд на історію, пов'язаний з вождем горців і трагічною сторінкою шотландської історії, пише the Guardian.

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Вважається, що місце, де знайдено монети, колись було мисливським будиночком або бенкетним залом, пов'язаним з Аласдером Руадом "Маклейном" Макдональдом з Гленко, вождем клану в 1646-1692 роках. Маклейн і його сім'я стали одними із жертв різанини в Гленко, похмурої події після першого повстання якобітів.

У 1689 році Макдональди підтримали відновлення на престолі католицького короля Англії та Ірландії Якова II, також відомого як Яків VII Шотландський. Це повстання призвело до репресій з боку уряду, а клан став мішенню для переслідувань за те, що вчасно не присягнув на вірність протестантським монархам. Трагічно, але 13 лютого 1692 року, за оцінками, загинуло 82 члени клану, включаючи Маклайна і його дружину.

Під час археологічних розкопок Університету Глазго в серпні на "літньому будинку Маклайна" знайшли колекцію артефактів, включаючи європейський керамічний посуд, срібні та бронзові монети, датовані 1500-1680-ми роками. Ці цінні реліквії дають чудовий знімок історії.

Люсі Анкерс, студентка-археологиня, яка знайшла скарб, розповіла: "Як перший досвід розкопок, Гленко був дивовижним. Я не очікувала такої захопливої знахідки, як одна з моїх перших. Я не думаю, що коли-небудь зможу перевершити відчуття, коли бачу монети, що визирають із бруду в горщику".

Монети, знайдені на цьому місці, охоплюють часи правління Єлизавети I, Якова VI і I, Карла I, Речі Посполитої Кромвеля і Карла II. Крім того, серед знахідок були монети Франції, Іспанських Нідерландів та Папської держави.

Історики припускають, що той, хто закопав монети, можливо, розділив їхню долю під час різанини, оскільки більше не повернувся за ними. Під час розкопок також знайдено рушничний кремінь, мірку для пороху, глиняний посуд з Англії, Німеччини та Нідерландів, а також рештки кам'яної підлоги.

Вважається, що монети могли закопати незабаром після різанини в січні 1692 року, коли близько 120 осіб з пішого полку графа Аргайла прибули до Гленко з Інвергаррі. Їх очолював Роберт Кемпбелл з Гленліона. Експерти вважають, що монети могли бути заховані під час метушні того фатального ранку.

Доктор Майкл Гівен, співдиректор археологічного проєкту Університету Глазго в Гленко, поділився своїм захопленням від знахідок: "Ці знахідки дають нам рідкісне уявлення про одну драматичну подію. Ось, здається, звичайний сільський будинок, але в ньому є грандіозний камін, вражаючі плити підлоги та екзотична кераміка, імпортована з Нідерландів та Німеччини.

"Що справді неймовірно, так це те, що ці монети датовані не пізніше 1680-х років, тож чи були вони поховані поспішно, оскільки різанина почалася вранці 13 лютого 1692 року? Ми знаємо, що деякі з тих, хто вижив, бігли крізь заметіль і втекли вгору по бічних ущелинах, включаючи цю. Чи були ці монети свідками цієї драматичної історії? Це справжній привілей — тримати в руках ці предмети, які були невіддільною частиною життя людей".

Едвард Стюарт, директор розкопок, додав: "Ці розкопки дозволили нам краще зрозуміти, як такі ландшафти, як Гленко, могли бути заселені та керовані протягом раннього сучасного періоду. Розкопки дачі Маклейна дозволяють нам краще зрозуміти важливість цих височин для місцевих еліт".

Це видатне відкриття не лише проливає світло на трагічний епізод шотландської історії, але й підкреслює важливість збереження та дослідження нашого минулого. Ці монети, заховані протягом століть, тепер слугують свідками драматичної історії, пов'язуючи нас з життям людей, які жили дуже давно.

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