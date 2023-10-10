Стрункий платить двічі. Препарати для схуднення можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям

Провівши нове дослідження, вчені з'ясували, що багато препаратів для схуднення можуть викликати серйозні проблеми в травному тракті, поставивши їхню користь під сумнів.

Ще зовсім недавно на слуху в багатьох були препарати, що обіцяють ефективно допомагати скидати зайві кілограми, збільшуючи тривалість відчуття ситості. Але, схоже, ці препарати, створені для імітації гормону GLP-1, можуть не тільки пригнічувати апетит. Останні дослідження вказують на те, що вони можуть викликати деякі проблеми з травленням, пише ScienceAlert.

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Дослідники вивчили дані 5411 пацієнтів, щоб отримати більш детальну інформацію про препарати GLP-1. Вони виявили, що в людей, які приймають ці препарати, підвищується ймовірність розвитку панкреатиту, гастропарезу (стану, за якого шлунок не може нормально випорожнюватися) і непрохідності кишечника. Однак це не означає, що всі, хто приймає ці препарати, матимуть такі проблеми. Насправді вони виникають лише у невеликої частини людей. Наприклад, лише 0,8% людей, які приймали Саксенда, мали кишкову непрохідність. Але якщо порівняти цей показник з 0,17% людей, які приймали Контрейв — препарат, що не належить до групи GLP-1, то можна зробити висновок, що це досить великий стрибок.

Мах'яр Етмінан, епідеміолог з Університету Британської Колумбії, говорить про ці цифри таке: "Коли мільйони людей використовують ці препарати, навіть 1% ризику впливає на велику кількість людей".

Такі препарати, як Вегові, Оземпік, Саксенда і Віктоза, працюють за рахунок посилення дії GLP-1. Це допомагає сповільнити швидкість проходження їжі через шлунок, що дає нам змогу довше почуватися ситими. Ці препарати також допомагають регулювати рівень цукру в крові, тому їх іноді призначають хворим на діабет. Однак у цьому дослідженні йшлося саме про тих, хто приймав ці препарати для зниження ваги, а не для лікування діабету.

Усі лікарські препарати мають свої ризики та переваги. У випадку з цими препаратами для зниження ваги можливі ситуації, коли потенційні проблеми з травленням переважують переваги, тим паче, що зараз їх використовують багато людей. Хоча компанії, що виробляють препарати, визнають можливість таких побічних ефектів, вони підкреслюють, що вони виникають лише у незначної частини людей. Варто зазначити, що Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) тепер вимагає вказувати на препараті Оземпік попередження про можливі "шлунково-кишкові розлади".

Це дослідження, хоча й дало змогу отримати важливі дані щодо впливу подібних препаратів на наше здоров'я, має свої обмеження. Так, у ньому не були вивчені всі наявні препарати GLP-1. Воно також не дало змоги глибоко вивчити причини, через які ці препарати можуть підвищувати ризик для здоров'я. Дослідження не дало змоги однозначно стверджувати, що саме ці препарати спричиняють проблеми зі здоров'ям, але зв'язок між ними є досить сильним, щоб продовжити подальше вивчення.

На закінчення дослідники попереджають, що тим, хто розглядає ці препарати для зниження ваги, слід ретельно зважити ризики і переваги. На відміну від людей, які використовують їх для лікування діабету, ризики розвитку серйозних проблем із травленням можуть переважити будь-які позитивні властивості. Тому, якщо ви вирішили спробувати ці препарати, завжди варто проконсультуватися з лікарем і дізнатися про можливі побічні ефекти.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.