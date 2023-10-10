Справжнє "крижане серце" Діснея: чи заморозили тіло Волта Діснея після смерті

Можливо, ви чули чутки про те, що Волта Діснея після смерті заморозили у кріогенній камері, сподіваючись, що колись його розморозять і повернуть до життя. Дехто насправді в це вірять.

Існує теорія, яка припускає, що "Дісней" випустив фільм "Крижане серце" (Frozen), щоб відвернути пошукові запити в інтернеті від статей, які спекулюють на темі місцезнаходження і температури трупа Волта Діснея, пише IFLScience.

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Якщо цього було недостатньо, то подейкують навіть про те, що його останки заховані в атракціоні "Пірати Карибського моря" в Діснейленді. Насамперед в атракціоні дійсно використали людські останки, але це були скелети для декорацій, які згодом прибрали. Тож ні, Волт Дісней не вийде одного дня з цього атракціону, розгублений у пошуках Джека Горобця.

Тепер давайте розглянемо чутки про кріонічні пригоди Волта Діснея. Ці історії з'явилися через десятиліття після смерті Діснея і базуються на хиткому ґрунті. Здебільшого вони походять із двох книг про Діснея, які містили численні неточності і, найімовірніше, увічнювали старі чутки замість того, щоб представляти достовірні факти.

В одному з уривків цих книг стверджується, що "все більша стурбованість Діснея власною смертністю" привела його до вивчення кріоніки, і навіть припускається, що він думав про те, щоб заморозити себе. Однак немає жодних вагомих доказів, які б підтверджували ці теорії. Діснея кремували невдовзі після його смерті у 1966 році, що поклало край будь-яким надіям на його заморожування для можливого відродження у майбутньому.

Власна дочка Діснея, Діана, розставила всі крапки над "і" ще у 1972 році, заявивши: "Немає жодної правди в тому, що мій батько, Волт Дісней, бажав бути замороженим. Я сумніваюся, що мій батько коли-небудь чув про кріоніку".

Зрештою, чутки про те, що Волт Дісней піддався кріогенній заморозці, залишаються лише чутками. Немає жодних конкретних доказів того, що він переслідував цю захопливу, але науково складну ідею. Тож, хоча Дісней творив дива з анімаційними персонажами, схоже, він обрав гідний шлях відходу з цього світу, аніж стати холодним пережитком минулого.

Хоча легенда про пригоди Волта Діснея з кріонікою, можливо, і не витримує критики, вона є свідченням незмінного захоплення людиною, яка стоїть за магією. Незалежно від того, чи смішить він нас Міккі Маусом, чи розпалює цікавість чутками про заморожене майбутнє, спадщина Волта Діснея продовжує захоплювати нашу уяву.

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