Індійський місяцехід виявив сірку на Місяці: що це означає для майбутніх колоністів

Відкриття сірки в місячному ґрунті поруч із Південним полюсом Місяця стало несподіваним сюрпризом для вчених.

Півтора місяці тому індійський посадковий апарат місії "Чандраян-3" з місяцеходом на борту приземлився на відстані 600 км від Південного полюса Місяця. Це стало найважливішим досягненням для всього людства, адже раніше цього не робив жоден космічний апарат. За майже 2 тижні досліджень поверхні Місяця, вчені отримали велику кількість дуже цінних даних. Зокрема, місяцехід виявив у місячному ґрунті очікувані залізо, титан, алюміній і кальцій, але справжнім сюрпризом для вчених стало виявлення сірки. Про те, яке значення для науки і майбутнього освоєння Місяця мають ці відкриття, у статті для видання Space пише Джеффрі Гілліс-Девіс із Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, США.

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Учені раніше припускали, що в місячному ґрунті в малих концентраціях може міститися сірка, але нові дані показують, що її там більше, ніж очікувалося.

На поверхні Місяця можна виявити два основних типи гірських порід: темна вулканічна порода і більш яскрава гірська порода. Вчені раніше з'ясували, що в темних вулканічних породах міститься більше сірки, яка в основному утворюється внаслідок вулканічної активності.

Поки що дослідження, засновані на даних отриманих місяцеходом, продовжують, а тому поки що невідомо, яка саме кількість сірки міститься в місячному ґрунті поблизу Південного полюса Місяця. Але початкові дані вказують на те, що концентрація сірки тут набагато вища, ніж у темних вулканічних породах в інших ділянках Місяця.

Відкриття сірки в місячному ґрунті поруч із Південним полюсом Місяця стало несподіваним сюрпризом для вчених Фото: луна

Вимірювання кількості сірки в ґрунті на Місяці важливе щонайменше з двох причин.

По-перше, нові дані вказують на те, що ґрунт на полюсах Місяця має інший хімічний склад, ніж ґрунт поблизу екватора.

По-друге, велика кількість сірки може вказувати на те, що вона могла утворитися в полярному регіоні з надзвичайно тонкої місячної атмосфери.

У полярних регіонах Місяця спостерігається дуже низька температура, порівняно з іншими ділянками супутника Землі. Температура тут може бути нижчою за мінус 73 градуси Цельсія, і в такому разі сірка з місячної атмосфери може опинитися на поверхні Місяця у вигляді інею. З іншого боку, сірка могла з'явитися в полярних регіонах завдяки виверженню вулканів або ж після падіння метеоритів, які містять багато сірки.

Якщо сірки біля Південного полюса Місяця дійсно багато, то її зможуть використовувати астронавти для обладнання майбутньої бази. Наприклад, її можна використовувати для створення сонячних панелей і батарей, а також для створення бетону, необхідного для будівництва.

Бетон на основі сірки має кілька переваг порівняно зі звичайним бетоном. Такий бетон твердне і стає міцним протягом кількох годин, і він більш стійкий до ерозії. Для його виготовлення не потрібна вода, а значить її можна заощадити.

Фокус уже докладно писав про дослідження індійським місяцеходом поверхні Місяця і про те, що стало відомо про його хімічний склад.

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