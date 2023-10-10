Рідкісна знахідка: вчені знайшли древній тризуб у Туреччині, якому майже 2 тисячі років (фото)

Дослідники знайшли стародавній тризуб, якому близько 1700 років. Ця знахідка неймовірна, оскільки артефакт зберігся у гарному стані.

На північному заході Туреччини археологи відкопали артефакт, який дає змогу зазирнути у стародавнє мистецтво рибальства. Ця незвичайна знахідка — залізний тризуб, який, як вважають, використовували для риболовлі, і датується 3 або 4 століттям нашої ери, пише Arkeonews.

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Тризуб знайдений під час розкопок біля Німфейона, багато прикрашеного фонтану, розташованого в східній частині стародавнього міста Ассос. Артефакт виявила команда археологів на чолі з Нуреттіном Арсланом, професором гуманітарних і соціальних наук Університету Чанаккале старанно розкриває таємниці цього історичного місця.

Що робить цю знахідку особливо цікавою, так це те, що вона майже повністю збереглася. Залізні предмети давніх цивілізацій часто псуються з часом, що робить такі знахідки рідкісними. За словами Арслана, розмір тризуба та його характерна форма одразу визначили, що це ручний рибальський гарпун — інструмент, який часто зображували на фресках і в стародавньому мистецтві.

Тризуб знайдений під час розкопок біля Німфейона, багато прикрашеного фонтану, розташованого в східній частині стародавнього міста Ассос Фото: AA

Хоча ми знаємо, що такі інструменти широко використовували в давнину, ця знахідка є важливою, оскільки вцілілі приклади дуже рідкісні. Історичні свідчення вказують на те, що ці гарпуни використовували рибалки, щоб ловити велику рибу в морі.

Вони виходили в море на невеликих човнах, використовуючи вночі смолоскипи, щоб привабити здобич. Рибалки Ассосу, які тисячоліттями покладалися на море як на джерело засобів до існування, ймовірно, мали доступ до подібних гарпунів місцевого виробництва.

Інтриги додає ймовірність того, що залізо, з якого виготовлений цей тризуб, могло походити із самого Ассосу. Попередні археологічні знахідки в цій місцевості виявили докази виплавки заліза та металообробки, що свідчить про те, що місто мало засоби для виробництва таких інструментів.

Ассос, розташований в районі Айваджик провінції Чанаккале, має багату історію, яка сягає 7 століття до н. е. Стародавні тексти свідчать, що місто було засноване переселенцями з Лесбосу, а нещодавні археологічні дослідження виявили сліди його історії, що сягають бронзового віку.

А тому знахідка цього залізного тризуба в Ассосі дає нам уявлення про рибальські техніки стародавніх цивілізацій і підкреслює рідкісність добре збережених залізних артефактів цієї епохи. Ба більше, вона натякає на можливість існування в Ассосі місцевої залізообробної промисловості.

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