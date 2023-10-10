Міцний фундамент майбутнього: вчені назвали дієти, що ефективно зміцнюють наші кістки

Проблеми з кістками переслідують мільйони людей щодня, чи то схильність до переломів, чи то утруднений рух, але останнє дослідження знайшло ефективні й апетитні способи їх зміцнення.

З віком наші кістки втрачають міцність і підтримання їхнього стану стає вкрай важливим фактором комфортного життя. Наука всіляко намагається знайти спосіб повернути назад згубні наслідки старіння для наших кісток. Так, нещодавно вченими було проведено дослідження, присвячене вивченню того, як різні дієти можуть захистити літніх людей від остеопорозу — захворювання, за якого кістки стають слабкими та частіше ламаються, пише Medical News.

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Остеопороз виникає, коли кістки втрачають свою щільність, що робить їх схильними до переломів. Це серйозна проблема, особливо для літніх людей, причому жінки страждають від неї частіше, ніж чоловіки. Понад 200 млн осіб у світі страждають на остеопороз, що робить його широко поширеним захворюванням. Але найскладніше полягає в тому, що більшість людей не підозрюють про наявність у них цього захворювання доти, доки не станеться перелом.

Одним зі способів захисту від втрати кісткової маси є харчування. Вченим давно відомо, що корисно їсти більше фруктів, овочів і морепродуктів. Середземноморська дієта, в якій багато цих інгредієнтів, також захищає кістки. Але як бути з іншими дієтами, особливо з тими, які не належать до середземноморського регіону? Метою цього дослідження було пролити світло на це питання.

Дослідники хотіли зрозуміти, як різні дієти, а не лише середземноморська, впливають на здоров'я наших кісток. Тому вони розглянули модифіковані варіанти середземноморської дієти та інші дієти, такі як скандинавська або китайська. Вони також оцінювали різні системи оцінки раціону, такі як індекс альтернативного здорового харчування (ІАЗХ), який враховує різні харчові компоненти, включно з м'ясом, молочними продуктами та жирами.

Для цього група проаналізувала численні наукові статті за період з 2000 по 2022 рік, у яких йшлося про дієту та остеопороз. З безлічі знайдених робіт було виділено шість ключових досліджень.

Дослідження проводилися в Європі, Америці та Азії, їхніми учасниками були люди віком від 50 до 85 років. Вони були присвячені або вимірюванню щільності кісткової тканини, або вивченню остеопоротичних переломів.

Деякі дієти, наприклад дієта DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), показали позитивний ефект. У тих, хто суворо дотримувався рекомендацій дієти DASH, ймовірність розвитку остеопорозу хребта була нижчою. З іншого боку, деякі дієти, наприклад дієта Балтійського моря, не показали чіткого зв'язку зі здоровою щільністю кісток.

Цікаво, що ризик перелому стегна був нижчим у тих, хто дотримувався модифікованої або альтернативної середземноморської дієти. Що більше учасники дослідження дотримувалися цих дієт, то вищим був захисний ефект.

Це дослідження дає цінні відомості про те, як різні дієти, крім середземноморської, можуть захистити від втрати кісткової маси і переломів. Однак належить виконати ще більшу роботу. Майбутні дослідження повинні бути зосереджені на різних групах людей і проводитися протягом більш тривалого часу для отримання більш точних результатів.

Важливо пам'ятати, що, хоча дієта відіграє важливу роль, вона не є єдиною запорукою здорових кісток. Мабуть, правильне харчування в поєднанні з регулярними фізичними вправами є оптимальним варіантом для збереження здоров'я кісток. Тож тим, хто хоче дбати про свої кістки з віком, учені радять харчуватися правильно та рухатися.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.