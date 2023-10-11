"Мікрохвильовки" на орбіті за 100 тисяч євро мають вирішити проблему космічного сміття

Вчені з ЄКА хочуть запустити в космос нові супутники, які допоможуть уникнути аварій на низькій навколоземній орбіті.

У Європейському космічному агентстві (ЄКА) розробили концепцію нової орбітальної місії. Вчені хочуть відправити на низьку навколоземну орбіту 8 супутників розміром з мікрохвильовку, щоб вирішити проблему з космічним сміттям, яке загрожує апаратам, що працюють тут, пише Space.

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Наразі наземні станції стеження за космічним сміттям на орбіті спостерігають за переміщенням 27 тисяч уламків космічних апаратів і ракет великого розміру. Але існує понад 170 млн уламків, розмір яких настільки малий, що не дозволяє за ними стежити. Усі ці уламки становлять серйозну загрозу для супутників, що працюють у навколоземному просторі.

Уже відомі кілька випадків таких зіткнень і вчені з ЄКА вважають, що в найближчому майбутньому існує велика загроза збільшення таких аварій через занадто велику кількість космічного сміття. Вчені стурбовані тим, що, якщо не вжити термінових заходів, то супутники та інші космічні апарати на орбіті не зможуть нормально функціонувати.

Наразі наземні станції стеження за космічним сміттям на орбіті спостерігають за переміщенням 27 тисяч уламків космічних апаратів і ракет великого розміру Фото: NASA

Тому вчені з ЄКА створили проект нової місії під назвою ROARS. Вона полягає в тому, що на низьку навколоземну орбіту буде відправлено 8 супутників, оснащених складними науковими приладами. Ці супутники зможуть збирати важливі дані, які допоможуть прогнозувати потенційні зіткнення як між уламками на орбіті (це призводить до появи ще більшої кількості сміття), так і між уламками і супутниками, що працюють.

За словами вчених, на здатність робити правильні прогнози також впливає розуміння того, як верхні шари атмосфери Землі впливають на переміщення супутників. Такий вплив посилюється під час геомагнітних бур, коли підвищується сонячна активність. Сонячні частинки нагрівають верхню атмосферу Землі і це заважає нормальному переміщенню апаратів на низькій навколоземній орбіті, що іноді призводить навіть до виходу цих супутників з ладу.

Тому супутники місії ROARS матимуть також прилади вивчення показників поведінки магнітного поля Землі, на яке впливають сонячні частинки, що й призводить до появи геомагнітних бур.

На нову місію ЄКА вже виділило 100 тисяч євро і передбачається, що запуск нових дослідницьких супутників у космос відбудеться через рік.

Учені вважають, що потрібно вже зараз починати вирішувати проблему космічного сміття, адже кількість супутників на орбіті зростає великими темпами.

Нагадуємо, що на Міжнародній космічній станції сталася чергова аварія. Цього разу постраждав російський сегмент орбітальної станції. Найцікавіше, що подібна аварія вже траплялася на космічних кораблях РФ наприкінці минулого і на початку цього року, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб, як уникнути аварій на орбіті. Для цього вони пропонують створити "космічну парковку".