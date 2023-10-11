Учені знайшли спосіб запустити всередині нас унікальний процес: він зігріє і допоможе схуднути

Дослідники ретельно вивчили наше тіло і дійшли цікавих висновків, згідно з якими ми можемо запустити процес усередині нашого організму, який сам по собі буде спалювати зайві калорії і зігрівати нас.

Бурий жир все частіше починає потрапляти до уваги науки. На відміну від звичного нам білого жиру, він має унікальну здатність спалювати калорії, виділяючи тепло, особливо коли нам холодно. Тепер вчені зробили значний крок у розумінні нервів, які пов'язані з цим унікальним жиром, що може відкрити двері для нових методів лікування ожиріння і пов'язаних з ним проблем зі здоров'ям, пише New Atlas.

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Уперше бурий жир було виявлено 1972 р., і він викликав цікавість багатьох дослідників. У той час як звичний нам білий жир накопичує енергію, бурий жир являє собою своєрідну піч. Він зігріває нас ще до того, як ми починаємо тремтіти від холоду. У дорослих людей найбільша кількість цього жиру знаходиться на шиї та вище ключиць.

Група фахівців з Каліфорнійського університету вирішила глибше вивчити, як наш організм пов'язаний з цим бурим жиром. Вони досліджували шиї восьми померлих людей і простежили, як нерви з'єднуються з бурим жиром у ділянці ключиць.

Головний висновок цього дослідження полягав у тому, що ці нерви є частиною симпатичної нервової системи — системи, що відповідає за стимуляцію різних органів, як-от серце і кишечник. Виявлення конкретних нервів, що з'єднуються з бурим жиром, може дати змогу вченим активувати тільки бурий жир, не зачіпаючи інші частини тіла. Зрозумівши ці нервові зв'язки, дослідники сподіваються, що зможуть стимулювати бурий жир до постійного вироблення тепла, що спалює калорії. Метою цього процесу стане потенційно новий підхід до боротьби з ожирінням.

Хоча існують препарати, такі як Вегові і Мунджаро, які допомагають знизити вагу або впоратися з діабетом 2-го типу, вони вимагають тривалого застосування. Є також деякі дані (у зв'язку з чим, за словами авторів, зараз тривають паралельні дослідження), які дають змогу припустити, що ці препарати можуть працювати за рахунок стимуляції бурого жиру. Завдяки новим знанням про нервові шляхи дослідники з оптимізмом дивляться на пошук способів активізації бурого жиру для зниження ваги.

Однак необхідно зазначити, що це дослідження має свої обмеження. Було досліджено тільки вісім тіл, причому вони були похилого віку, тобто у них було менше бурого жиру, ніж у більш молодих людей. Для ширшої картини функції та механізмів бурого жиру вчені сподіваються дослідити більшу кількість людей різного віку в майбутньому.

Це захоплююче відкриття підкреслює, якими складними шляхами влаштований наш організм. Можливо, це і не є повним розв'язанням проблеми ожиріння, але розуміння нервових зв'язків із бурим жиром — це багатообіцяючий крок до нових ефективних і простих методів лікування в майбутньому.

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