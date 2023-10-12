Дуже дивні справи. Найближче зоряне скупчення викинуло масивний "труп" зірки

Учені знайшли ймовірну причину відсутності білих карликів у розсіяному зоряному скупченні Гіади.

Розсіяне зоряне скупчення Гіади розташоване на відстані 153 світлових роки від Землі. Тут знаходяться сотні зірок однакового віку, тобто їм приблизно 625 млн років, з однаковим складом і рухом у космосі. Але тут вочевидь бракує зірок білих карликів, адже їх виявили лише вісім. Автори нового дослідження, опублікованого у виданні The Astrophysical Journal, вважають, що такі мертві зірки відлітають зі скупчення, принаймні на це вказує нещодавно виявлена викинута з Гіад зірка. Найцікавіше, що це надмасивний білий карлик, який є винятковим представником такого типу зірок, пише Universe Today .

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Розсіяне зоряне скупчення Гіади розташоване на відстані 153 світлових роки від Землі Фото: NASA

Науковці вже знають, що зірки можуть залишати розсіяні зоряні скупчення, і автори нового дослідження вважають, що цим процесом пояснюється і майже повна відсутність білих карликів у Гіадах. Вивчивши дані космічного телескопа Gaia, астрономи виявили, що надмасивний білий карлик був викинутий з цього скупчення.

Зірки білі карлики в основному мають приблизно таку саму масу, як і Сонце, але за розміром вони нагадують Землю. Їх називають мертвими зірками тому, що вони являють собою стиснуте ядро невеликої зірки, яка вже померла. Але білі карлики продовжують випромінювати залишкову теплову енергію.

Приблизно 97% усіх зірок у Всесвіті після смерті стають білими карликами. Середня маса таких зірок становить 0,6 маси Сонця, але є і надмасивні білі карлики, які мають масу від 1,1 до 1,4 маси Сонця. Вони з'являються в подвійних зоряних системах, коли забирають матерію в сусідньої зірки. Якщо білий карлик набере більше, ніж 1,4 маси Сонця, то станеться вибух наднової типу la і вся речовина мертвої зірки розсіється космосом.

Зірки білі карлики мають приблизно таку саму масу, як і Сонце, але за розміром вони нагадують Землю Фото: NASA

Виявлений вченими надмасивний білий карлик, який був викинутий зі скупчення Гіади, має масу 1,31 маси Сонця, але дані вказують на те, що він з'явився тільки завдяки одній зірці. Тобто він утворився не в подвійній зоряній системі. Нове відкриття важливе тому, що тепер учені знають, що такі масивні мертві зірки можуть мати тільки одного "батька", а не двох.

Фокус уже писав про те, що вчені зробили важливе відкриття під час попереднього дослідження зразків гірської породи з астероїда Бенну. Виявилося, що вони містять багато води і вуглецю. Таким чином це може підтвердити теорію про те, що ці найважливіші компоненти для появи життя на Землі могли бути доставлені на нашу планету разом з астероїдами.

Якщо говорити про астероїди, то NASA відправляє в космос одну з найважливіших своїх місій. Йдеться про запуск космічного апарату "Психея" для вивчення майже 300-кілометрового астероїда, що розташований між Марсом і Юпітером. Вважається, що на астероїді Психея можна знайти так багато цінних металів, що їхня загальна вартість становитиме просто астрономічну цифру, як уже писав Фокус.