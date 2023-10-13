Незнищенна зброя Роланда: що відомо про легендарний клинок (фото)

Легендарний меч Дюрандаль згідно з легендою належав Роланду, герою середньовічних оповідей. Він вважається одним із найвидатніших лицарів Середньовіччя, проте увага не оминула і його зброю.

Серед легендарних мечів один клинок, відомий як Дюрандаль, залишив свій слід в історії поряд з міфічною зброєю, такою як Екскалібур та Зульфікар. Хоча Дюрандаль може бути менш відомим, він відіграє важливу роль у легендарних оповідях, пише Ancient Origins.

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Дюрандаль був мечем Роланда, героя середньовічних європейських народних оповідань. Його часто зображували як племінника Карла Великого, знаменитого імператора Священної Римської імперії. Роланда вважали найвидатнішим воїном серед Дванадцяти Пріорів, групи елітних лицарів при дворі Карла Великого. Його легендарний статус зумовлений неперевершеними бойовими навичками та непохитною відданістю, що зробило його улюбленою фігурою в середньовічній європейській історії.

Однією з найстійкіших історій, пов'язаних із Роландом, є його героїчний останній бій у битві при Ронсево, що відбулася у 778 році під час кампанії Карла Великого на Піренейському півострові. Хоча ця битва мала історичне коріння, протягом століть вона перетворилася на казку, прикрашену елементами християнської доблесті, героїзму та лицарства. В деяких версіях до баскських захисників приєдналися мусульманські бійці-сарацини, перетворивши конфлікт на значну битву між християнами і мусульманами.

Рональд Паладин з книги міфів 1915 року Фото: Public Domain

Під час битви при Ронсево Роланд відважно захищав своїх товаришів, відмовляючись сурмити в ріг, щоб викликати підкріплення Карла Великого, поки не стало занадто пізно. Смертельно поранений, він бився до останнього бою, ставши символом непохитної мужності та самопожертви перед обличчям непереборних обставин.

Епічна поема "Пісня про Роланда", написана старофранцузькою мовою, є найдавнішим відомим джерелом, в якому згадується Дюрандаль, легендарний меч, яким володів Роланд. Згідно з поемою, ангел Божий передав Дюрандаль Карлу Великому, доручивши йому передати його одному зі своїх графів. Викуваний міфічним європейським героєм Вейландом-ковалем, Дюрандаль славився своєю міцністю.

Інша історія, "Орландо Фуріозо", пропонує інше походження Дюрандаля, пов'язуючи його з троянським героєм Гектором і чарівником Маладжіджі, який подарував меч Роланду. У цій історії Дюрандаль став цінним предметом, який шукав Градассо, язичницький король Серісени, який вторгся до Франції, щоб повернути його.

Вісім фаз "Пісні про Роланда" в одній картині Фото: Public Domain

Отримавши Дюрандаль у своє володіння, Роланд здійснив видатні подвиги для Карла Великого, як описано в "Орландо Фуріозо". Він завоював численні регіони, включаючи Анжу, Бретань, Нормандію та багато інших, закріпивши за собою славу грізного лицаря.

Під час битви при Ронсево Роланд використав Дюрандаль, щоб стримати величезну мусульманську армію, і меч відіграв вирішальну роль у його успіху. Він убив багато ворогів і відрубав руку сарацинському королю Марсілію та обезголовив королівського сина Юрсалея.

Однією з унікальних особливостей Дюрандаля було те, що він містив кілька священних християнських реліквій, зокрема зуб Святого Петра, кров Святого Василія і частину волосся Святої Денізи. "Пісня про Роланда" змальовує меч як практично незнищенний. Коли Роланд в останньому акті відчаю спробував знищити його, вдаривши по масивній скелі, меч залишився неушкодженим, утворивши "La Brèche de Roland", природну щілину в Піренеях, що додає легенді ще більшої містичності.

Не маючи змоги знищити Дюрандаль, Роланд сховав його під своїм тілом, коли помер, або, за іншою версією, метнув його так, що він забився в скелю в Рокамадурі, місці паломництва у Франції за 160 км від Тулузи. Сьогодні залізний меч над дверима каплиці Нотр-Дам у Рокамадурі дехто вважає справжнім Дюрандалем. Він навіть закріплений ланцюгом, щоб запобігти крадіжці.

Отже, історія про Дюрандаля та Роланда, хоча й овіяна легендами, додає шар інтриги до світу міфічної зброї, залишаючи нам у спадок непохитну доблесть героя та надзвичайний, здавалося б, незнищенний меч.

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