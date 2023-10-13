Солодкий, корисний для очей, але не морква. Популярний фрукт може відновити зір у віці

Під час дослідження вчені з'ясували користь популярного у світі фрукта для наших очей, при цьому його сорт не має жодного значення, що збільшує доступність лікувальних плодів для багатьох.

Схоже, що у вчених є чудові новини для фанатів фруктів, а конкретніше, для любителів винограду. Нещодавнє дослідження показало багатообіцяючі переваги його додавання в щоденний раціон, особливо якщо ви перебуваєте в похилому віці, пише Medical News Today.

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Нове дослідження, присвячене солодкому фрукту, було досить невигадливим, але тільки на перший погляд. Дослідники попросили групу літніх людей протягом чотирьох місяців щодня з'їдати по півтори чашки винограду. Після закінчення цього періоду було відзначено помітне поліпшення стану їхніх очей. При цьому для тих, хто замислювався над тим, який виноград їсти — червоний, зелений, білий чи чорний, є хороша новина, адже його сорт не мав значення. Виявилося, що всі кольори мають схожі переваги.

Але чому така увага вчених приділялася саме очам? Існує захворювання, зване віковою макулярною дегенерацією, яке насамперед вражає літніх людей. Люди, які страждають на це захворювання, насилу бачать предмети прямо перед собою, хоча й не сліпнуть повністю. Це захворювання часто пов'язують з окислювальним стресом, якому виноград, мабуть, допомагає протистояти. Дослідження показало, що саме вживання винограду може знизити ризик розвитку цього захворювання.

Це вже не перше дослідження, що оспівує виноград. Більш ранні дослідження, проведені на мишах, показали, що виноград може захищати сітківку ока від пошкоджень. Інші дослідження навіть пов 'язують вживання винограду з потенційною користю для серця, мозку і навіть функцій пам'яті, пов'язаних з такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера.

Останнє дослідження винограду на предмет корисних якостей було досить ретельним. Учені з Сінгапуру розділили 34 учасники на дві групи. Одна група протягом 16 тижнів щодня отримувала сублімований виноградний порошок, а інша — плацебо. Щомісяця вчені вимірювали так звану "оптичну щільність макулярного пігменту" в очах учасників. До кінця дослідження у групи, яка вживала виноград, спостерігалося значне поліпшення цього показника, що вказує на зниження факторів ризику розвитку макулярної дегенерації.

Доктор Чжун Ин Кім, один з авторів дослідження, висловила свою радість з приводу отриманих результатів. Вона підкреслила, як чудово, що простий фрукт, легко доступний і регулярно вживаний у їжу, потенційно може принести таку користь здоров'ю.

Але перш ніж бігти в магазин і запасатися виноградом, слід пам'ятати, що це всього лише одне дослідження з цілої низки. Незважаючи на те, що отримані результати дійсно багатообіцяючі, завжди варто вживати все в міру. Проте, якщо врахувати всі потенційні переваги, то можна припустити, що включення півтори чашки винограду у свій щоденний раціон може виявитися досить плідним рішенням.

Раніше Фокус писав про те, що в Туреччині виявили виноградну кісточку віком не менше 3500 років. У Туреччині знайшли виноградну кісточку, вік якої оцінюється приблизно в 3 500 років. Відкриття сталося на археологічному об'єкті Aşağıseyit Höyük (Курган Ашагисеїт).

Також Фокус писав про те, що пляшки вина повернуться на Землю з МКС, після року перебування там. Експеримент з вином проводився, щоб дізнатися, як космічне середовище впливає на хімічні в ньому процеси.

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