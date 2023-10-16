Бегемот проти великої білої акули. Вчені використали ШІ для відтворення сутичок лютих тварин

Навряд чи нам колись вдасться спостерігати ці битви в реальному світі, проте дослідники пропонують поглянути, як би це могло бути.

Бегемот і велика біла акула є двома найлютішими тваринами на Землі. Але чи замислювалися ви коли-небудь, як могла б виглядати сутичка між цими двома гігантами? Вчені задумалися, і відтворили цю битву за допомогою ШІ, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені з Animal Matchup заручилися підтримкою чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT і використовували низку ввідних, зокрема розмір, вагу, силу, швидкість, наступальні та оборонні здібності 256 тварин. У результаті їм вдалося виявити найсильнішу і найлютішу істоту на Землі.

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Для кожного матчу вчені провели серію з 11 боїв і висунули тварину з найвищим відсотком перемог. За словами команди, надзвичайно складно передбачити, як одні тварини реагуватимуть на інших, проте ШІ та вчені намагаються зробити обґрунтовані припущення про те, як міг би розвиватися бій. Дослідники показали, який вигляд мали б сутички один проти одного топ-10.

Африканський слон

Саме він став переможцем усього турніка, здолавши капібару, макаку-резуса, африканського кам'яного пітона, малайського тигра, казуара, колосального кальмара, морського крокодила і сибірського тигра.

Висота слонів сягає 3,96 метра, а його маса тіла рекордних 10,4 тонни — в результаті африканський слон є найбільшою наземною твариною з тих, що нині живуть на Землі.

За словами вченого з дикої природи в Animal Matchup, доктора Арджуна Діра, дані моделювання ШІ узгоджуються з розумінням вчених якостей африканського слона. Фактично їхні величезні розміри в поєднанні з силою та інтелектом давно поставили їх на вершину бойових здібностей у світі тварин. Науковці зазначають, що африканські слони не лише володіють величезною фізичною силою, а й також демонструють чудову соціальну поведінку та здібності розв'язувати проблеми, що робить їх "культовим видом".

Сибірський тигр

На другому місці розташувався азійський тигр, який переміг галапагоську черепаху, мандрівного альбатроса, димчастого леопарда, кашалота, білоголового орлана, леопарда і бегемота.

Ці тварини, також відомі як амурські тигри, є одними з найбільших підвидів тигрів у світі: вага самців може сягати 190 кг, а самок — 130 кг.

Дослідники зазначають, що сьогодні сибірські тигри перебувають під серйозною загрозою зникнення в дикій природі — припускають, що на Далекому Сході їх залишилося всього 265-486 особин.

Морський крокодил

Ця тварина посіла третє місце, здолавши таких супротивників, як акула-бик, косатка, кальмар Гумбольта, орел-гарпія, американський алігатор, тигрова акула. Фактично він програв лише один бій, поступившись африканському слону.

Зазначимо, що морські крокодили можуть сягати в довжину понад 6,5 метрів і ваги понад 998 кг — вони є найбільшими рептиліями на Землі.

Бегемот

Четверте місце посідають бегемоти. Попри те, що їх часто зображують спокійними та слухняними, одні є одними з найлютіших істот у тваринному світі.

Вага бегемотів може сягати 1800 кг, водночас вони залишаються напрочуд моторними й особливо грізні завдяки своїм потужним укусам.

У моделюванні вчених бегемоту вдалося здобути перемогу в 6 боях із тапіром Берда, американським чорним ведмедем, акулою-молотом, акулою-мако, білим ведмедем і навіть великою білою акулою.

Четверте місце посідають бегемоти Фото: BBC

Леопард

Скритність і спритність леопарда дозволили йому здобути п'ять перемог над павуком-бродягою, кам'яною кішкою, гірською горилою, південним морським слоном і лосем. Однак у фінальній сутичці він все ж зазнав поразки від сибірського тигра.

Тигрова акула

Якщо говорити про найлютіших морських хижаків, на думку спадає велика біла акула. Однак моделювання показує, що саме тигрова акула показала себе найкраще, обійшовши п'ять небезпечних супротивників.

У дослідженні тигровій акулі вдалося здолати гадюку-війсьминічку, оцелота, електричного вугра, снігового барса і нільського крокодила. Але в кінцевому підсумку їй не вдалося впоратися з морським крокодилом.

Тигрова акула показала себе краще, обійшовши п'ять небезпечних супротивників Фото: тигровая акула

Білий ведмідь

Головний хижак Арктики та найбільший ведмідь у світі — білий ведмідь — розташувався на 7 місці.

У його пащі заховані 42 гострі, як бритва, зуби, які здатні розірвати жертву, а розмір лап становить 30 сантиметрів.

Симуляція показала, що йому вдалося перемогти габунську гадюку, варана, гігантську видру, дикого водяного буйвола і внутрішнього тайпана. Але в кінцевому підсумку білий ведмідь програв у поєдинку з бегемотом.

Колосальний кальмар

Ці гігантські кальмари мешкають у глибокому морі, що оточує Антарктиду. Довжина їхнього тіла і щупалець сягає 14 метрів, а їхня вага становить 500 кг, що робить їх найбільшими безхребетними на Землі.

Колосальний кальмар здобув перемогу над чорним кайманом, крокодиловим вараном, шимпанзе, гауром і росомахою, але, на жаль, не зміг впоратися з африканським слоном.

Нільський крокодил

На 9 місці розташувався нільський крокодил вагою близько 276 кг, що мешкає в прісноводних місцях проживання в Африці.

У турнірі йому вдалося перемогти червоночереву піранью, смугасту гієну, борнейського орангутанга і білого носорога. Але врешті-решт він поступився тигровій акулі.

Казуар

Замикає десятку лідерів казуар, який вважається найнебезпечнішим птахом у світі. Його трипала лапа має кинджалоподібний кіготь завдовжки до 10 сантиметрів, а тому лише одним влучним ударом птах може завдати серйозної шкоди.

Крім того, ці дивовижні птахи здатні підстрибувати на 2 метри та плавати, що допомогло йому здолати зебру Греві, суриката, оливкового бабуїна і бонобо. Але він програв африканському слону.