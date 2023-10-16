Одежі богів: на Стародавніх Гаваях червоне пір'я цінували дорожче за золото

У тропічних лісах Стародавніх Гавайських островів один незвичайний предмет мав більшу цінність, ніж золото чи інші дорогоцінні метали: блискуче червоне пір'я місцевих птахів.

Від золотих монет Римської імперії до нефритових скарбів Стародавнього Китаю — кожна культура має свою емблему багатства та статусу. Але в ландшафтах стародавніх Гавайських островів малоймовірний предмет перевершив привабливість блискучих металів: червоне пір'я деяких місцевих птахів, пише Стародавні витоки.

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Два види птахів — і'іві (гавайська квіткарка) та апапане — були першоджерелами цього затребуваного червоного пір'я. Завдяки своєму яскраво-червоному оперенню птахи вважалися священними для стародавніх гавайців.

З червоного пір'я ретельно виготовляли плащі, шоломи та інші королівські предмети, відомі як "ахуула" (накидки з пір'ям) і "махіоле" (шоломи з пір'ям). Це були не просто прикраси, вони мали величезне культурне значення. Для виготовлення одного "ахуула" могло знадобитися пір'я тисяч птахів, що ілюструє масштаби цього культурного ремесла.

Чоловік у плащі з гавайського пір'я та шоломі, картина, написана олією, яку приписують Рембрандту Пілу, бл. 1805-1810 рр. Фото: Public Domain

Через свою духовну значущість і трудомісткий процес збору пір'я ці предмети вважалися ціннішими за золото. У суспільстві, де високо цінувався особистий статус і родовід, володіння та носіння одягу з пір'ям стало найвищим символом престижу. За ці пернаті скарби навіть велися битви, а правителі часто обмінювалися ними як символами доброї волі.

Коли європейські дослідники досягли Гавайських островів наприкінці 18 століття, вони були спантеличені тим, що остров'яни віддавали перевагу червоному пір'ю перед золотом. Для європейців золото вважалося універсальним символом багатства, але на Гаваях панувало червоне пір'я.

Капітан Джеймс Кук, відомий британський дослідник, пропонував золото і срібло гавайським вождям, але виявив, що острів'яни ввічливо відмовилися від цих металів. Натомість вони охоче обмінювали вироби з червоного пір'я на зброю, інструменти та інші товари, привезені дослідниками.

Сьогодні, коли золото все ще є загальновизнаним символом багатства, червоноперисті скарби стародавніх Гавайських островів залишаються безцінною частиною багатої спадщини островів. Цінність цього матеріалу виходить за межі грошової вартості; воно представляє культурне та історичне значення Гавайських островів, де яскраве червоне пір'я колись затьмарювало блиск золота.

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