Носити рідних біля серця: наші предки робили моторошні підвіски з людських черепів (фото)

Використання людських решток для створення прикрас чи амулетів було поширене в давнину. Про це свідчить знахідка швейцарського археолога, який виявив підвіски з людських черепів.

У 1914 році швейцарський археолог-любитель Ернест Рулен зробив відкриття, яке проливає світло на звичаї та вірування наших давніх предків. Він знайшов два унікальні амулети, виготовлені з фрагментів людських черепів, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ці амулети датуються приблизно 3500 роком до н. е., періодом неоліту — часом, коли наші предки тільки починали займатися сільським господарством і селитися в громадах. Вони мають овальну форму та отвір на одному кінці, можливо, для того, щоб їх можна було повісити на шию. Вони також мають тонко оброблені та закруглені краї, що дозволяє припустити, що їх носили як підвіски, подібно до того, як ми носимо ювелірні прикраси сьогодні.

Рулен знайшов ці амулети в Невшателі, Швейцарія, місці, яке асоціюється з періодом середнього неоліту. Примітно, що лише кілька таких амулетів знайдено в Швейцарії, що робить їх неймовірно рідкісними.

Підвіска та намисто з людських зубів, Діспіліо, Греція Фото: Museum of Ireland/ BY-SA 2.0

Ернест Рулен та інші археологи припускають, що ці амулети створені з фрагментів людських черепів померлих. Потім ці фрагменти ретельно перфорували і полірували, щоб зробити підвіски. Одна з теорій полягає в тому, що люди носили ці амулети, щоб черпати силу або захист зі світу померлих або, можливо, щоб пам'ятати і вшановувати членів своєї громади, які відійшли у вічність.

Однак є й інша, тривожніша теорія, запропонована французьким антропологом Полем Брока. Брока припускає, що черепи продірявлені перед смертю як під час трепанації. Це була одна з найдавніших хірургічних процедур, яка датується епохою неоліту. Вона полягала у свердлінні отвору в черепі живої людини для лікування різних недуг, таких як судоми, головний біль, інфекції чи переломи.

У давнину дехто вірив, що хвороби спричиняють духи, які перебувають у пастці, а свердління отвору в черепі розглядалося як спосіб випустити цих духів на волю. Теорія Брока полягає в тому, що ті, хто пережив трепанацію, вважалися такими, що мають черепи з особливими властивостями. Після того, як людина помирала, фрагменти черепа забирали і перетворювали на амулети. Вважалося, що ці амулети приносять удачу, відганяють злих духів і захищають власника та його родину.

Тибетська різьблена капала Фото: User Mountain/ CC BY-SA 3.0

Використання людських останків, як і черепних амулетів, для захисту чи удачі, не обмежується цим часом і місцем. Археологічні розкопки в Греції та Анатолії також виявили подібні артефакти, виготовлені з людських решток, наприклад, продірявлені зуби.

У Тибеті існує традиція використання черепних ковпаків Капала в ритуальних практиках. Капали, що в перекладі з санскриту означає "череп", слугують ритуальними посудинами, що нагадують чаші зроблені з черепів. Вони використовуються в ритуалах індуїстської та буддійської тантри. Ці Капали часто вишукано оздоблені складним різьбленням, прикрашені дорогоцінними металами та коштовним камінням.

Хоча носіння або демонстрація частин людського тіла в такий спосіб може здатися нам незвичним, важливо зазначити, що навіть сьогодні деякі люди зберігають урни з людським прахом на своїх камінних полицях як спосіб підтримувати фізичний зв'язок з померлими близькими.

Ця археологічна знахідка пропонує незвичайний погляд на вірування і практики наших давніх предків, від використання амулетів, зроблених з людських черепів, до стародавньої хірургічної техніки трепанації. Це нагадування про те, як наші предки розв'язували питання життя, смерті та надприродного, і як ці практики продовжують формувати наше розуміння історії та культури.

Раніше Фокус писав, що Парфенон спочатку не був білим. Це підтвердили останні дослідження британських науковців.

А також ми розповідали про секрети правителів мая. Тисячі років тому древні люди залишили підказку, як подолати водну кризу.