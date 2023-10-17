Лабіринт ночі на Марсі. Апарат ЄКА заглянув у найтемніші куточки Червоної планети (відео)

Вчені показали захопливий пейзаж Лабіринту ночі, який становить собою комплекс із каньйонів, що перетинаються.

Європейське комічне агентство показало нове відео з Марса, на якому зображено захопливий краєвид долини Маринер, чия довжина становить понад 4 тис. км, пише Futurism.

На відео відкривається захопливий краєвид на марсіанський Лабіринт ночі, який являє собою комплекс із пересічних каньйонів, що перетинаються, він простягається на 1200 км.

Унікальна система каньйонів оточена найбільшими вулканами в Сонячній системі, що і є причиною утворення каньйонів. Колись вулкани змусили кору Червоної планети розтягнутися вгору, утворивши в ній тріщини мільярди років тому.

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Завдяки супутникам, що обертаються навколо планети, вчені змогли зафіксувати неймовірні марсіанські пейзажі. Але дослідники з ЄКА попереджають, що частково це відео містить кадри комп'ютерної візуалізації, які були зроблені на основі знімків регіону, зроблених орбітальним апаратом Mars Express ЄКА, а також наявних топографічних даних.

Масштаби Лабіринту ночі справді вражають. Деякі з долин каньйону мають ширину до 30 км, а глибину до 5 км. Для порівняння, ширина Гранд-Каньйону від 6 до 29 км, а максимальна глибина — 1857 м.

Масивні зсуви в Лабіринті ночі усіяли дно деяких каньйонів великою кількістю піску. Один із таких зсувів був помічений орбітальним апаратом NASA "Вікінг", він простягається на дивовижні 40 км по дну каньйону.

Іншими словами, нещадні марсіанські вітри утворили величезні поля піщаних дюн у досліджуваному регіоні.

Поки вченим мало відомо про минуле долини Марінер. Наприклад, на Землі Гранд-Каньйон був сформований силою річки Колорадо, марсіанська ж долина багато в чому стала результатом тектонічних розломів кори планети.

Щоправда, вчені поки що не поспішають виключати роль стародавньої річки у формуванні долини Марінер, яка могла змінювати марсіанський ландшафт мільярди років тому.

Нагадаємо, орбітальний апарат на Марсі зробив знімки найглибшого каньйону в Сонячній системі. Ця геологічна структура в 10 разів довша за знаменитий Великий каньйон у США.