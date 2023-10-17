"Книга мертвих" і царські поховання: археологи натрапили на кладовище Нового царства (фото)

Туна-ель-Гебель колись слугувало кладовищем міста Хмун, також відомого як Hermopolis Magna, і має славу найбільшого греко-римського некрополя Єгипту, коріння якого сягає часів Нового царства і тягнеться до римського періоду.

Міністерство туризму і старожитностей Єгипту оприлюднило чудове археологічне відкриття: нове кладовище часів Нового царства в Єгипті, знайдене в стародавньому місці Туна-ель-Гебель, розташованому в Єгипті, пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Нещодавні розкопки під керівництвом доктора Мостафи Вазірі пролили світло на це захопливе місце поховання. Кладовище виявило місця останнього спочинку шанованих осіб Нового царства, яке охоплює період з 1550 по 1070 рр. до н. е. Археологи відкрили безліч вирубаних у скелях гробниць, в яких знайшли поховання, укладені в кам'яні та дерев'яні саркофаги — різновид труни.

Серед чудових знахідок були численні поховальні приношення, такі як амулети, прикраси, дорогоцінне каміння, золоті вироби, а також дерев'яні та керамічні статуетки ушебті. Ці статуетки зображували високопоставлених чиновників, таких як "Джехутімес", який мав титул наглядача за биками храму Амона, і "Нані", який служив співаком Амона.

Символи та написи, знайдені на цих артефактах, переконливо свідчать про те, що поховання пов'язані з вищими ешелонами адміністративного та жрецького класів за часів Нового царства Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Символи та написи, знайдені на цих артефактах, переконливо свідчать про те, що поховання пов'язані з вищими ешелонами адміністративного та жрецького класів за часів Нового царства у Верхньому Єгипті, розкриваючи цінну інформацію про тогочасне суспільство.

Команда також розкопала цілий папірус, довжиною від 13 до 15 метрів. Він вважається важливою знахідкою, оскільки є першим у своєму роді на цьому місці. Папірус пов'язаний із "Книгою мертвих", давньоєгипетським поховальним текстом, що походить з раннього періоду Нового царства. Цей текст містить збірку магічних заклинань, покликаних допомогти померлій людині в її подорожі через Дуат, підземний світ, і в потойбічний світ.

"Це надзвичайно важливе відкриття, яке збагатить наші знання про цей історичний період. Я глибоко вдячний усій команді за їхню наполегливу працю та відданість справі, яка сьогодні дозволяє нам відкрити світові це чудове кладовище Нового царства", — сказав доктор Фахмі.

Ця чудова знахідка пропонує унікальний погляд на життя і вірування високопоставлених чиновників і жерців за часів Нового царства в Стародавньому Єгипті. Вона поглиблює наше розуміння цього незвичайного періоду в історії та показує постійне значення археологічних досліджень для збереження і поширення нашої спільної людської спадщини.

Коли папірус знайде своє місце у майбутньому Великому Єгипетському музеї, він стане безцінним джерелом для науковців і важливим експонатом для ентузіастів історії в усьому світі.

Раніше Фокус писав про гробницю людини, що змінила історію Єгипту. Чеські археологи розкопали древнє поховання.

А також ми розповідали про древній храм, який виявили в Мексиці. Легенду про нього передавали з уст в уста протягом тисяч років.