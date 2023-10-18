На Марсі стався найсильніший марсотрус з усіх відомих: учені з'ясували причину

Нове дослідження показує, що насправді Червона планета більш сейсмічно активна, ніж передбачалося.

Тепер уже непрацюючий космічний апарат NASA InSight, який кілька років стежив за сейсмічною активністю на Марсі, 4 травня 2022 року зафіксував найсильніший марсотрус з усіх відомих ученим. Відтоді дослідники ламали голову, що ж могло стати причиною такого землетрусу на Червоній планеті. Дослідження, опубліковане у виданні Geophysical Research Letters, нарешті дає відповідь на це питання, пише Space.

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У травні минулого року апарат InSight надіслав на Землю неймовірно важливі дані. Учені з'ясували, що на Червоній планеті стався найсильніший марсотрус з усіх коли-небудь зареєстрованих тут. Сила цього марсотрусу становила 4,7 бала, і він був потужнішим за попередній, зафіксований апаратом InSight 2021 року, силою 4,2 бала.

Тепер уже непрацюючий космічний апарат NASA InSight, який кілька років стежив за сейсмічною активністю на Марсі, 4 травня 2022 року зафіксував найсильніший марсотрус з усіх відомих ученим Фото: NASA

Здебільшого всі землетруси на Марсі триватимуть не більше земної години, але новий рекордсмен мав тривалість 6 земних годин. Такого ще ніколи не спостерігали вчені.

За час своєї роботи, з 2018 по 2022 рік, апарат InSight зареєстрував понад 1300 землетрусів на Марсі і деякі з них були точно пов'язані з падінням астероїдів на поверхню планети. Дані, отримані після появи нового рекордного марсотрясіння, вказували на те, що ця сейсмічна активність також пов'язана з падінням космічного каменю, але великого розміру. Учені припустили, що такий удар мав утворити на поверхні планети кратер із приблизним діаметром у 300 метрів. Тому орбітальні апарати різних країн почали пошуки цього кратера, але вони не дали результату.

Вважається, що на Марсі, через те, що він менший і холодніший за Землю, не можуть відбуватися тектонічні процеси, як на нашій планеті. Ці процеси пов'язані з рухом літосферних плит на Землі, які переміщуються під дією сил у мантії (шар між ядром і корою нашої планети), і призводять до появи землетрусів. Але на Марсі немає літосферних плит, а отже, немає і тектонічних процесів.

Вважається, що на Марсі, через те, що він менший і холодніший за Землю, не можуть відбуватися тектонічні процеси, як на нашій планеті Фото: NASA

Але автори нового дослідження припустили, що джерелом найпотужнішого відомого марсотрясіння все ж можуть бути тектонічні процеси, але вони відбуваються не на поверхні, а всередині планети.

Учені дійшли висновку, що рекордний марсотряс став наслідком масштабної деформації в корі Марса, яка з'явилася через те, що різні частини планети охолоджувалися і стискалися з різною швидкістю протягом мільярда років. Тобто по суті стався викид енергії від внутрішнього тектонічного процесу, спричиненого різним тиском у корі.

Вчені поки точно не розуміють природу цієї внутрішньої деформації, але тепер зрозуміло, що Марс є більш сейсмічно активною планетою, ніж припускали.

Фокус уже писав про те, що один з учених запропонував масштабний план з освоєння Марса і створення тут першої колонії.

Також Фокус писав про те, що астрономи зробили важливе відкриття на екзопланеті, розташованій за 1300 світлових років від нас. Виявилося, що тут хмари формують частинки найвідомішого земного мінералу.