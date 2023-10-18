Неочевидні сигнали організму. Учені назвали 6 причин, через які ми прокидаємося в холодному поту

Багато хто з нас хоча б раз у житті відчував усю "принадність" від пробудження в холодному, липкому і неприємному поту, але це може бути сигналом нашого організму, який говорить про те, що з ним щось не так, і до цього важливо вчасно прислухатися.

У кожного з нас бували випадки, коли ми пітніли після напруженого тренування або спекотного літнього вечора. Потовиділення — це спосіб організму регулювати температуру і зберігати прохолоду. Але коли ми прокидаємося посеред ночі, обливаючись холодним потом, в організмі відбуваються зовсім інші процеси, які вже встигла вивчити наука, давши нам змогу зазирнути в суть цього неприємного але реального явища, пише ScienceAlert.

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Сильне потовиділення під час сну, яке зазвичай називають нічною пітливістю — це не звичайне потовиділення. За цим стоять зовсім інші процеси. У нашому мозку є ділянка, звана гіпоталамусом, яка діє як термостат. Він отримує сигнали про температуру тіла від датчиків, розташованих на шкірі та в органах. Якщо нам занадто спекотно, гіпоталамус змушує нас пітніти, щоб охолодитися. Якщо нам занадто холодно, він змушує нас тремтіти, щоб зігрітися.

На цей природний процес може вплинути безліч чинників. Деякі причини, наприклад, тепле приміщення або недавнє фізичне навантаження, цілком нешкідливі, але інші можуть бути пов'язані з проблемами зі здоров'ям або способом життя. Деякі з подібних причин наведено нижче:

Гормональні зміни: це особливо актуально для жінок, які переживають менопаузу. Близько 80% жінок у цей період відчувають нічну пітливість. Причиною цього є коливання рівня естрогену, які можуть порушити терморегуляцію організму. Чоловіки, однак, не є винятком у плані подібного "нічного душу". Деякі чоловіки, особливо зі зниженим рівнем тестостерону, також можуть відчувати нічну пітливість. Інфекції та захворювання: під час боротьби з інфекціями наш організм нагрівається. Навіть звичайна застуда може викликати нічну пітливість. Однак винуватцями можуть бути і більш серйозні захворювання, такі як ВІЛ або лімфома. Важливо зазначити, що в таких випадках нічна пітливість зазвичай супроводжується іншими симптомами. Ліки: деякі ліки можуть впливати на систему терморегуляції мозку, що призводить до нічної пітливості. До них належать антидепресанти, деякі стероїди та препарати для щитовидної залози. Фактори способу життя: регулярне вживання алкоголю або деяких рекреаційних наркотиків може підвищити ймовірність появи нічної пітливості. Стрес і проблеми зі сном: якщо ви відчуваєте тривогу або стрес, ваше тіло може нагріватися, що призводить до пітливості. Крім того, такі захворювання, як апное уві сні, що характеризується хропінням і переривчастим диханням, також можуть бути пов'язані з нічною пітливістю. Фізичні вправи: любите ранкові тренування? Можливо, саме вони є причиною вашої нічної пітливості. Інтенсивні вправи можуть підвищувати температуру тіла протягом багатьох годин після них.

Періодична нічна пітливість не викликає особливого занепокоєння. Однак якщо вона відбувається часто, порушує сон або супроводжуються такими симптомами, як втома чи незрозуміла втрата ваги, слід звернутися до лікаря.

Для тих, хто шукає полегшення, вчені наводять кілька практичних і загальновідомих порад:

Забезпечте прохолоду в кімнаті та використовуйте вентилятор.

Вибирайте дихаючий одяг для сну, наприклад, з бавовни.

Вибирайте легкі, повітряні постільні приналежності та уникайте матеріалів, що затримують тепло.

Подумайте про придбання охолоджувального матраца або подушки.

Обмежте вживання гострої їжі, кофеїну та алкоголю перед сном.

Пам'ятайте, що головне — зрозуміти, що є причиною нічної пітливості. Щойно ви це зробите, знайти полегшення буде набагато простіше. Але насамперед, як і з будь-яким іншим тривалим і небажаним проявом нашого організму, варто звернутися по кваліфіковану допомогу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.