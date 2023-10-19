Задовго до "маленької Землі" Гілберта: коли саме стародавній світ дізнався про магнетизм

Англійський фізик Вільям Гілберт першим створив залізний магніт "маленьку Землю", а також описав понад 600 дослідів. Однак про явище магнетизму люди дізналися за тисячі років до того.

Сьогодні магніти часто виготовляють на заводах, нагріваючи певні метали, такі як залізо або нікель, а потім піддаючи їх впливу сильного магнітного поля. Цей процес вирівнює магнітні властивості матеріалу в одному напрямку, створюючи власне сам магніт. Але правда полягає в тому, що людство залишалося заінтриговане магнетизмом протягом століть, задовго до того, як ми почали виробляти магніти в 1600 році. А почалося все з особливої гірської породи, відомої як "лодестон", пише IFLScience.

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Лодестон, який є різновидом магнетиту, є відносно поширеним мінералом, що притягує магніти. Однак за певних умов він може у природний спосіб намагнічуватися, перетворюючись на рідкісний і містичний предмет.

Як же відбувається це перетворення в природі?

Учені провели експеримент на Південній Лисій горі поблизу Сокорро, штат Нью-Мексико. Вони використовували громовідводи, щоб привернути блискавку до зразків магнетиту. На диво, це призвело до того, що порода намагнітилася, проливаючи світло на таємничий процес намагнічування каменю. Це також пояснює, чому лодестон знаходиться на поверхні, а не глибоко під землею.

Цікаво, що легенда про лодестон сягає корінням у глибоку давнину. Ще римський філософ і натураліст Пліній Старший згадував її у своїх працях. Він поділився історією про "пастуха Магнеса", який натрапив на валун, коли пас свої стада.

Примітною частиною цієї історії було те, що цвяхи його взуття і наконечник його посоха прилипли до каменя, створюючи магнітне тяжіння. Ця розповідь датується 77-79 роками н. е., але люди знали про лодестон задовго до цього.

Перша згадка про магнітні властивості каменю датується 600 роком до нашої ери, коли грецький філософ Фалес Мілетський помітив, що до нього притягується залізо. Згадки про магнетизм також з'являються в китайській книзі під назвою "Книга господаря Долини Диявола", датованій 4 століттям до нашої ери.

Однак лише у 12 столітті н. е. лодестон використали для важливого винаходу — компаса. Цей поворотний момент в історії зробив революцію в навігації і відкрив нові горизонти для досліджень.

Стародавній китайський компас

На завершення, історія магнітів і цікавого каменю вчить нас, що навіть наймагічніші явища мають наукове пояснення. Ці знання глибоко вплинули на наш світ — від навігації величезними океанами до живлення незліченної кількості сучасних технологій.

Тож наступного разу, коли ви візьмете до рук магніт, пам'ятайте, що його історія багата на дива та відкриття — від дитячих ігор до ударів блискавки й не тільки.

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