Важливість взаємної гігієни: експертка розповіла, чим загрожує нехтування миттям пральної машинки

Багато хто з нас часто забуває, що створені для підтримання чистоти пристрої не завжди в змозі підтримувати чистоту всередині себе, а скупчення в них бактерій може бути надзвичайно небезпечним.

Можна подумати, що річ, яка призначена для прання одягу і вміє обполіскувати його в мийній рідині, вичавлювати і сушити, сама не потребує чищення, але ось сюрприз: навіть пральні машини час від часу потребують невеликого догляду. Причиною тому є те, що, працюючи над видаленням бруду з одягу, вони самі можуть накопичувати небажані і навіть небезпечні забруднення, пише IFLScience.

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Щоразу, коли ви завантажуєте брудний одяг, постільну білизну або рушники, пральна машина видаляє бруд і кіптяву. Але не весь бруд вимивається повністю. Згодом у деяких куточках машини скупчуються частинки бруду, шерсті домашніх тварин, залишки їжі та навіть мийного засобу. А там, де є волога і залишки, є можливість для розмноження бактерій.

Джойс Френч, фахівчиня у галузі чищення та прання з сайту HomeHow, попереджає: якщо ви не чистите свою пральну машину час від часу, то, можливо, ви даєте бактеріям затишний дім. Але, перш ніж ви зморщите ніс від огиди, вам слід дізнатися ще дещо. Якщо дозволити бактеріям оселитися в машині, це може вплинути не тільки на гігієну. Це також може знизити термін служби пральної машини і якість її роботи. Ви коли-небудь помічали, що ваш свіжовипраний одяг пахне трохи... не так? Це може бути ознакою того, що він терміново потребує уваги.

Якщо ви вже зважилися на чищення пральної машини, то Френч поспішає донести хорошу новину: це не так вже й складно. Ось кілька кроків, які необхідно виконати:

Регулярне полоскання: приблизно раз на тиждень запускайте цикл прання з порожнім барабаном. Це допоможе змити залишки мийних засобів. Для більшої ефективності можна використовувати трохи відбілювача або засобу, призначеного для пральних машин.

приблизно раз на тиждень запускайте цикл прання з порожнім барабаном. Це допоможе змити залишки мийних засобів. Для більшої ефективності можна використовувати трохи відбілювача або засобу, призначеного для пральних машин. Щомісячне глибоке чищення: Щомісяця слід проводити більш ретельне чищення. Відкрийте шухляду дозатора й очистіть її від бруду, що в'ївся. Використовуйте ганчірку, губку або навіть стару зубну щітку. Не забудьте про гумове ущільнення на вході в барабан — воно може стати осередком скупчення бруду. Але будьте обережні, пошкоджене ущільнення може призвести до несправності машини.

Щомісяця слід проводити більш ретельне чищення. Відкрийте шухляду дозатора й очистіть її від бруду, що в'ївся. Використовуйте ганчірку, губку або навіть стару зубну щітку. Не забудьте про гумове ущільнення на вході в барабан — воно може стати осередком скупчення бруду. Але будьте обережні, пошкоджене ущільнення може призвести до несправності машини. Використовувати натуральні засоби для чищення: для більш глибокого очищення змішайте білий оцет і харчову соду. При з'єднанні вони створюють шиплячий ефект, який допомагає відчистити бруд. Тільки переконайтеся, що пропорції суміші правильні.

Здавалося б, усі засоби для чищення хороші для прибирання, вірно? Не зовсім так. Не варто використовувати звичайне мило для миття посуду або деякі таблетки для посудомийних машин. Вони можуть виявитися занадто жорсткими і пошкодити машину. Дотримуйтеся засобів, призначених спеціально для прання, або натуральних комбінацій, про які йшлося вище.

Насамкінець слід зазначити, що, хоча пральна машина — це потужний агрегат, навіть їй час від часу не завадить трохи профілактичної турботи. Забезпечення її чистоти не тільки збереже свіжість білизни, а й подовжить термін служби вашого надійного приладу.

Раніше Фокус писав про найшвидший спосіб сушіння білизни вдома. Не у кожного є можливість розвісити випраний одяг на вулиці або балконі, в цьому випадку на допомогу прийде наука.

Також Фокус писав про те, чому століття тому сморід був нормою у Франції, а душ вважався гріхом. На початку 20-го століття більшість французів не милися і не знали, що таке гігієна: бруд і сморід вважалися ознакою міцного здоров'я. Лише після десятків років просвіти та прогресу ситуація змінилася.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.