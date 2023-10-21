Нове масове вимирання: 10 млрд крабів Берингового моря загинули через зміни клімату

Останнє дослідження представило шокуючі цифри, що оповідають про сумну долю популяції крабів, які звикли до нижчих температур і гинуть голодною смертю.

Підвищення температури в Беринговому морі призвело до загибелі близько 10 млрд. крабів, що становить 90% всієї популяції крабів регіону, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science. Результати дослідження дають змогу припустити, що популяція крабів може ніколи не повернутися до колишньої чисельності, пише The Guardian.

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Історичні дані показують, що кількість загиблих останнім часом крабів у чотири рази перевищує загальну кількість крабів, добутих за 45 років. Основною причиною такої масштабної смертності вважається підвищення температури води в період, коли популяція крабів була дуже високою.

До 2018 року сприятливі умови дозволили популяції краба в Беринговому морі досягти свого зеніту. Однак того ж року настала спека. Співавтор дослідження Коді Шувальскі зазначив, що протягом двох років поспіль лід покривав лише 4% від типової площі поверхні. Це призвело до відсутності більш холодних водойм, необхідних для виживання крабів.

Підвищення температури води збільшило енергетичні потреби крабів у чотири рази. Спостереження 2018 року показали, що маса тіла крабів зменшилася порівняно з крабами того ж розміру попередніх років, що свідчить про недоїдання.

Крім того, співавтор дослідження Керім Айдін зазначив, що потепління води дало змогу тихоокеанській трісці мігрувати до Берингового моря, полюючи на крабів, чисельність яких уже скорочується.

Шувальські наголосив на швидкому розвитку кліматичної кризи та її відчутних наслідках для морських екосистем. Хоча зміни були очікувані, їхнє раптове настання виявилося несподіваним, йдеться в дослідженні.

Раніше Фокус писав про те, який вигляд мав стародавній краб, озброєний шипами і лезами. Вчені знайшли невідому тварину, яка мільйони років тому була однією з найнебезпечніших в океані.

Також Фокус писав про паразитів, які проникають у крабів і змінюють їм стать, щоб вижити. Ці черепашки-хакери поселяються в тілі свого носія, змушуючи їх обманним шляхом піклуватися про себе, а самцям і зовсім змінюють стать.