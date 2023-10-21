Інсектициди вже не допоможуть: постільні клопи-мутанти поширюються по всій Європі

Франція вже зазнала апокаліптичної навали шкідників, але вчені назвали кілька способів, якими вони сподіваються впорається з наростаючою загрозою.

Постільні клопи — це маленькі й мерзенні комахи, з якими більшість людей сподівається ніколи не зустрітися особисто. Сьогодні ж мільйони людей стикаються з ними в новинах, адже вони знову потрапили в заголовки газет, причому привід для цього аж ніяк не хороший. Ці маленькі комахи є величезним головним, і не тільки, болем, особливо у Франції, пише BBC.

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Останні повідомлення свідчать про значне зростання кількості випадків зараження постільними клопами в Парижі: з цими непроханими гостями зіткнулися школи, лікарні та навіть кінотеатри. Один випадок зараження французької лікарні призвів до її повного закриття, яке тривало 24 дні й обійшлося в 400 000 доларів.

Незважаючи на те, що ці клопи існують уже давно, спостерігається тривожна тенденція. Постільні клопи не тільки швидше поширюються через глобальні подорожі, а й боротися з ними стає все важче. Воррен Бут, дослідник, зібрав безліч клопів по всій території США в період з 2005 по 2009 рік. Минуло ще кілька років, і разом з ними помічниками вони вивчили генетичний склад цих шкідників.

З'ясувалося, що в ДНК цих клопів відбулися зміни, які роблять їх стійкими до поширених засобів боротьби. Наприклад, у їхній генетичній структурі є частина, що відповідає за роботу нервів. Деякі інсектициди порушують цю функцію, але постільні клопи еволюціонували так, що на них це не впливає. Дослідження також показало, що більшість нових зразків постільних клопів, як це не тривожно, виявилися несприйнятливими до найпоширеніших засобів. Це може пояснити різке збільшення кількості заражень.

Чому ж ці крихітні створіння такі живучі? Річ у тім, що все їхнє існування — це гра на виживання. Коли люди обробляють клопів звичайними інсектицидами, вони несвідомо допомагають вижити сильнішим клопам. Потім ці сильні клопи розмножуються, що призводить до появи нових клопів, стійких до обробки.

Цікаво, що ця тенденція спостерігається не лише в США. Окреме дослідження, проведене в Європі, показало аналогічні результати: значна більшість комах проявляє стійкість. Однак тут є свій нюанс. Якщо в більшості європейських клопів у генах був один вид захисних змін, то в декого, зокрема в зразків, узятих у Франції, — два, що робить їх ще більш важковбиваними.

Клопи стають не тільки сильнішими, а й розумнішими. У деяких з них утворився більш товстий захисний шар, через який важко проникати пестицидам. Інші змінили свою поведінку, наприклад, стали вставати, щоб мінімізувати контакт з обробленими поверхнями.

Отже, що ж ми можемо зробити з цією, здавалося б, непереможною напастю? На щастя, для людства ще не все втрачено. Деякі методи дають хороші результати:

Теплова обробка: недавній експеримент показав, що нагрівання заражених ділянок до 60°C знищує всіх клопів. Однак дуже важливо, щоб цю процедуру проводили професіонали; домашні спроби можуть призвести до того, що клопи переберуться в сусідню квартиру або навіть стануть ще небезпечнішими.

недавній експеримент показав, що нагрівання заражених ділянок до 60°C знищує всіх клопів. Однак дуже важливо, щоб цю процедуру проводили професіонали; домашні спроби можуть призвести до того, що клопи переберуться в сусідню квартиру або навіть стануть ще небезпечнішими. Обман клопів: деякі дослідники намагаються виманити клопів за допомогою апаратів, що імітують людське дихання, оскільки клопів приваблює вуглекислий газ.

деякі дослідники намагаються виманити клопів за допомогою апаратів, що імітують людське дихання, оскільки клопів приваблює вуглекислий газ. Природні вороги: вчені розглядають можливість використання природних грибків, які шкодять клопам, але безпечні для людини. Клопи переносять ці спори, які потім розростаються і завдають їм шкоди.

Незважаючи на похмурі прогнози, важливо зазначити, що, хоча в деяких районах кількість заражених постільними клопами збільшується, це відбувається не скрізь. І такі міста, як Нью-Йорк, показали, що при правильній політиці і своєчасному втручанні із зараженням можна впоратися. Загалом, клопи, можливо, стають дедалі сильнішими, але завдяки обізнаності, дослідженням і своєчасним заходам ми можемо сподіватися, що їх вдасться стримати. Давайте вирішувати цю проблему з розумом і зробимо так, щоб ці шкідники залишилися в минулому.

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