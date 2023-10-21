Невдалий Уроборос: рідкісні кадри пітона-канібала, який поїдає свого побратима (фото)

Вийшовши на буденну прогулянку, керівник австралійського заповідника і уявити не міг, що незабаром стане свідком дивовижного і лякаючого рідкісного видовища.

На просторах північного Квінсленда, Австралія, сталася дивовижна і незвичайна подія: чорноголовий пітон був помічений таким, що поїдає іншого чорноголового пітона, проявляючи незвичайні ознаки канібалізму. Уявіть собі, що ви йдете на прогулянку і помічаєте змію, яка перекушує, і тільки потім розумієте, що її їжею є один з її ж родичів, пише IFLScience.

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Керуючий заповідником, Нік Сток, зіткнувся з цим унікальним видовищем особисто. Спочатку він не відразу зрозумів, що його їжею є інший чорноголовий пітон, поки не підійшов ближче. Нік описав цю сцену, сказавши, що пітону знадобилося близько 15 хвилин, щоб закінчити трапезу. Цей час дозволив йому дістати фотоапарат і зафіксувати цю рідкісну поведінку. Змія, незабаром після трапези, пішла у свою нору.

У тому, що чорноголовий пітон поїдає інших змій, немає нічого дивного. Насправді рептилії становлять значну частину їхнього раціону. Нік згадував, що бачив, як цей пітон поїдав різноманітних змій, таких як східна коричнева змія і жовтий плямистий монітор. Але бачити, як він поїдає іншого чорноголового пітона, було чимось новим і неймовірним.

Зафіксований на фото акт канібалізму серед чорноголових пітонів Фото: Nick Stock/Australian Wildlife Conservancy

Хоча для багатьох із нас це може здатися дивним, Гелена Стокс, експерт з дикої природи, не надто здивувалася. Вона зазначила, що ці пітони небайдужі до рептилій, з точки зору гастрономічних інтересів, зокрема до таких великих, як гоанни, і навіть до отруйних змій. Поїдаючи представника свого виду, вони, можливо, усувають потенційного конкурента за ресурси, що дещо полегшує їхнє виживання.

По суті, ідея про те, що одна змія поїдає іншу, може здатися дивовижною, але вона свідчить про непередбачуваність чудес природи. Можливо, пітони не завжди демонструють подібну поведінку, але коли вони це роблять, це дає нам змогу зазирнути у складний і часом шокуючий світ тваринного царства.

Але деякі люди, наприклад Террі Ірвін, вважають чорноголових пітонів "дуже милими", чого не скажеш про пітонів менших розмірів:

Террі Ірвін з неприхованим інтересом вивчає чорноголового пітона та інших представників зміїних

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