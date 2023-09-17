Помирав довго і болісно. Ведмедя зі сміттям, що застрягло в кишечнику, довелося приспати

Тварину, у якої сміття закупорило травний тракт і почало процес її розкладання, було вирішено приспати як альтернативу агонізуючій і голодній смерті.

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Нещодавно в місті Теллурід, штат Колорадо, стався несамовитий випадок, що підкреслив роль людини в забрудненні навколишнього середовища. Чорного ведмедя вагою 400 фунтів довелося приспати через проблеми зі здоров'ям, що виникли внаслідок вживання відходів нашої життєдіяльності. Ведмідь-самець, виявлений у поганому стані поблизу річкової стежки, проковтнув величезну кількість сміття, яке сильно засмітило його кишечник, пише IFLScience.

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Представники місцевої служби охорони дикої природи виявили ведмедя у важкому стані. Його зовнішній вигляд жахав і говорив про біль і нездужання тварини: очі опухли, з них і рота сочилася рідина. На відеозаписі з камер спостереження було зафіксовано повільні, скуті рухи ведмедя, які свідчать про те, що він відчуває сильний біль.

Цікаво, що це був не перший випадок його взаємодії з людьми. Раніше саме цього ведмедя відганяли від різних громадських місць, а на початку літа він навіть заходив до будинку.

Оцінивши погіршення стану ведмедя, співробітники Colorado Parks & Wildlife з важким серцем прийняли рішення про його евтаназію, щоб уникнути тривалих страждань. Рейчел Сралла, представниця Colorado Parks & Wildlife, наголосила, що для ведмедя такого розміру голодна смерть через закупорку такого масштабу була б болісно повільним і болісним процесом.

Подальше детальне обстеження ведмедя виявило жахливі подробиці. Травна система ведмедя була забита такими предметами, як паперові рушники, дезінфікуючі серветки, серветки і залишки поліетиленових пакетів. Примітно, що, незважаючи на засмічення травної системи ведмедя, серед відходів було виявлено шматочки справжньої їжі, наприклад, картоплі фрі та стручкової квасолі. Початкові стадії розкладання почалися і в його розширеному кишечнику, в якому не було жодних ознак перевареної їжі.

Сміття, витягнуте з кишечника ведмедя після усипляння Фото: CPW SW Region

Цей трагічний випадок широко висвітлили парки і дика природа Колорадо, щоб наголосити на важливості правильної утилізації сміття, особливо в регіонах, де мешкають дикі тварини. Так, згідно з місцевими правилами в Теллурайді, відходи мають зберігатися в спеціальних контейнерах, захищених від спроб розкриття ведмедями.

Ключовим моментом тут є розуміння того, що ведмеді, приваблені запахом нашого сміття, можуть асоціювати людину з їжею. Це не тільки створює небезпеку для ведмедів, а й може призвести до потенційних конфронтацій між ведмедями і людьми, тим самим роблячи їх небезпечними для нас. Як зазначила Сралла, багато конфліктів між ведмедями і людьми в Колорадо пов'язані з неприбраним сміттям, і наш обов'язок — не допустити повторення подібних трагедій. Загибель цього ведмедя підкреслює важливість відповідальності людини за правильне, сумлінне співіснування з природою.

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