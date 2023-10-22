Індія вперше відправляє своїх астронавтів у космос: як завершився випробувальний політ (відео)

В Індії відбулося перше випробування космічного корабля "Гаганьян".

У суботу, 21 жовтня, Індія провела перше випробування прототипу космічного корабля "Гаганьян", але без екіпажу. В межах випробувального польоту вчені перевірили систему запуску та порятунку екіпажу корабля. Це перший крок у реалізації історичної місії цієї азійської країни, яка планує наприкінці наступного року відправити на орбіту, на висоту в 400 км, своїх перших астронавтів, пише Space.

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Індія готується до першого в історії запуску своїх астронавтів на космічному кораблі "Гаганьян" у космос, який має відбутися наприкінці 2024 року. У межах підготовки до цього польоту відбувся запуск капсули для екіпажу, метою якого була перевірка системи аварійного порятунку астронавтів. Випробування засвідчило, що в разі виникнення аварійної ситуації екіпаж зможе успішно покинути космічний корабель.

Під час випробування в повітря було відправлено негерметичну випробувальну версію модуля для екіпажу космічного корабля "Гаганьян" і прикріплений до нього модуль системи порятунку екіпажу.

Космічний корабель полетів в атмосферу на спеціально створеній для цього одноступеневій ракеті, хоча наступного року "Гаганьян" вирушить у космос на потужнішій ракеті-носії.

Згідно з планом випробувального польоту, обидва модулі мали відокремитися від ракети на висоті 12 км, після чого модуль порятунку екіпажу запустить свої власні двигуни. Після цього вони мали розкрити свої парашути і приводнитися в Індійському океані.

За даними індійського космічного агентства, місія завершилася успішно, а це означає, що в разі непередбачуваних ситуацій екіпаж зможе безпечно повернутися на Землю.

Нині Індія намагається закріпити за собою статус космічної країни, і це їй уже вдається. Наприклад, у вересні цього року Індія успішно завершила свою місячну місію "Чандраян-3". Два космічні апарати, посадковий модуль і місяцехід не тільки вперше в історії приземлилися за кілька сотень кілометрів від південного полюса Місяця, а й провели важливі дослідження цього регіону, як уже писав Фокус.

Також у вересні Індія відправила космічний апарат Aditya-L1 для вивчення Сонця. Це перший індійський сонячний зонд. Він вивчатиме нашу зірку з відстані 1,5 млн км від Землі, перебуваючи в гравітаційно-стабільній точці Лагранжа L1 системи Сонце-Земля, як уже писав Фокус.

Крім того, що Індія збирається відправити своїх перших астронавтів на навколоземну орбіту, нещодавно стало відомо, що країна планує до 2035 року побудувати на орбіті свою космічну станцію, а до 2040 року висадити астронавтів на Місяці, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, як вплине космос на наші інтимні стосунки. Хоча відчайдушних божевільних, які вирішили перевірити на собі всі проблеми кохання в невагомості, поки не знайшлося, наука все частіше починає звертати увагу на можливість розмноження в космосі.