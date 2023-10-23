Кішки проти собак: учені розповіли, кого люди люблять більше

Попри спільну історію в тисячі років, вчені вважають, що незалежно від країни люди схильні приділяти більше часу одним вихованцям і обділяти турботою інших.

Люди тисячоліттями живуть пліч-о-пліч із кішками та собаками. Останні вже заробили репутацію "найкращих друзів людини", тоді як перших часто вважають "пухнастими злими геніями", які тільки те й роблять, що зневажають людей, пише PHYS.org.

Деякі більш ранні дослідження вже показали, що власники домашніх тварин менш емоційно прив'язуються до кішок і не готові фінансово вкладатись у догляд за ними, тоді як із собаками справи йдуть зовсім інакше. Деякі експерти припускають, що це може бути пов'язано з поведінкою кішок: вони сприймаються як тварини, які менше піклуються про людей, а тому потребують меншого догляду. Однак існує один нюанс.

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Більшість таких досліджень, як правило, мають не репрезентативну вибірку і не відображають культурні відмінності у ставленні до домашніх тварин. Щоб виправити цю наукову помилку, група під керівництвом доктора Пітера Санде з Копенгагенського університету провела більш розгорнуте дослідження.

Вчені виявили, що люди готові витрачати набагато менше на своїх кішок, ніж на собак, а тому вони хотіли з'ясувати, чи можуть кішки зрештою отримати настільки ж високий статус, як і собаки. Спочатку вони найняли дослідницьку компанію для набору репрезентативної вибірки дорослих власників тварин з трьох країн: Данії, Австрії та Великої Британії.

Загалом у дослідженні взяли участь 2 117 осіб:

844 власники собак;

872 власники котів;

401 власник собак і котів.

Під час дослідження вчені запропонували респондентам відповісти на низку запитань, спрямованих на розуміння різних аспектів догляду за вихованцями. Зокрема йшлося про шкалу прихильності Лексінгтона, спрямовану на емоційні прихильності власників, а також питання про те, скільки фінансів вони вкладають у ветеринарну допомогу.

Результати свідчать про те, що в усіх країнах люди більше піклуються про своїх собак, ніж про кішок. Крім того, їхні оцінки прихильності також були вищими до собак, вони частіше їх страхували і розраховували, що для собак буде доступно більше варіантів лікування. Також опитування показало, що люди загалом готові платити більше за лікування собаки, ніж за лікування кішки.

Однак деякі відмінності все ж вразили вчених. Наприклад, у Великій Британії перевага собакам була незначною, в Австрії — більш вираженою, а в Данії — дуже вираженою. Таким чином вчені дійшли висновку, що далеко не у всіх країнах кішки можуть програвати собакам — передбачається, що така поведінка не універсальна. Натомість учені припускають, що різниця в підході до кішок і собак, ймовірно, залежить від культурних чинників, а також від того, як багато часу власники проводять зі своїми вихованцями.

Команда зазначає, що у своєму дослідженні вони розглянули лише три країни в Центральній і Західній Європі, а тому далі має бути вельми цікава робота — зрозуміти, як люди ставляться до кішок і собак по всьому світу. Передбачається, що готовність власників улюбленців витрачати більше грошей на догляд за собаками та їхнє страхування може бути пов'язаною з тим, що їхнє лікування загалом дорожче.

Так чи інакше знадобиться більше досліджень, щоб пролити світло на те, чому люди в багатьох країнах віддають перевагу собакам, а не кішкам.

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