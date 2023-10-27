Розсекречена програма супутникового шпигунства виявила втрачені давньоримські форти (фото)

Дослідники вважають, що форти знаходяться в регіоні, де під час аерофотозйомки у 1934 році виявили ймовірну оборонну лінію зі 116 фортів.

Уявіть, що ви повернулися в часи Римської імперії, коли легендарні легіони охороняли її кордони. Хоча ви можете уявити собі ті кордони як добре укріплені, нещодавнє дослідження перевернуло це бачення з ніг на голову, пише HeritageDaily.

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Дослідники з Дартмутського коледжу проаналізували розсекречені знімки зі шпигунських супутників часів "холодної війни" і виявили дещо неймовірне — 396 римських фортів, які раніше були невідомі. Ці форти розкидані по території сучасної Сирії та Іраку, вкриваючи сирійський степ.

"З 1930-х років історики та археологи сперечаються про стратегічну чи політичну мету цієї системи укріплень, — каже провідний автор дослідження, професор Джессі Казана з Дартмутського коледжу, — але мало хто з науковців ставив під сумнів основне спостереження про те, що існувала лінія фортів, яка визначала східний римський кордон".

До цього відкриття священник Антуан Пуадебард у 1934 році провів аерофотозйомку, на якій виявив 116 фортів як частину ймовірної оборонної лінії в тому ж регіоні Фото: Antiquity

До цього відкриття священник Антуан Пуадебард у 1934 році провів аерофотозйомку, на якій виявив 116 фортів як частину ймовірної оборонної лінії в тому ж регіоні. Призначення цих укріплень роками обговорювалося серед науковців, але мало хто ставив під сумнів первинне спостереження Пуадебара про лінію фортів уздовж східного римського кордону.

У дослідженні фахівці Дартмутського коледжу використали розсекречені шпигунські супутникові знімки часів холодної війни, щоб підтвердити точність висновків Пуадебара. Дивовижний результат: вони ідентифікували 396 раніше невідомих місць розташування римських фортів.

Всупереч поширеній думці, що ці форти утворювали прикордонну стіну з півночі на південь, нові знахідки свідчать про іншу теорію. Ці споруди не були лише оборонними, а радше стратегічно розташовані для сприяння міжрегіональній торгівлі, захисту караванів, що подорожували між східними провінціями та неримськими територіями, а також для полегшення комунікації між сходом і заходом.

Це відкриття означає, що кордони Римської імперії були більш гнучкими та інклюзивними, ніж вважалося раніше Фото: Antiquity

Це відкриття означає, що кордони Римської імперії були більш гнучкими та інклюзивними, ніж вважалося раніше. Хоча римляни підтримували потужну військову присутність у регіоні, вони також надавали пріоритет торгівлі та комунікації з регіонами за межами їхнього прямого правління.

По суті, цілком можливо, що східний римський кордон не був постійним осередком конфлікту, а важливим центром обміну та дипломатії.

Це відкриття пропонує новий погляд на життя в Римській імперії. Воно розкриває римський світ, який виходив за межі її кордонів, охоплюючи торгівлю і комунікацію з сусідніми регіонами. Ці римські форти слугували не лише військовими аванпостами; вони були наріжним каменем складної мережі відносин і торгівлі.

На жаль, деякі з нововідкритих римських фортів вже зруйновані через сучасний міський та сільськогосподарський розвиток. Багато інших залишаються в зоні ризику.

Професор Джессі Казана сказав: "Ми змогли впевнено ідентифікувати вцілілі археологічні руїни лише у 38 зі 116 фортів Пуадебарда. Крім того, багато з ймовірних римських фортів, які ми задокументували в цьому дослідженні, вже зруйновані нещодавнім міським або сільськогосподарським розвитком, а незліченна кількість інших перебуває під надзвичайною загрозою".

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