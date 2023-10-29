Небезпечний укус. Чоловік опинився на милицях після нападу східного інвазивного шершня

Укус східних шершнів не просто неймовірно болючий. Так, чоловік, який нещодавно зазнав нападу лише однієї комахи, змушений був пересуватися на милицях до повного одужання.

Один із відвідувачів вечері в центрі Риму отримав болісний укус інвазивного східного шершня, внаслідок чого сильно набряк, але на цьому його нещастя не закінчилися і тепер чоловік змушений використовувати милиці. 48-річний Андреа Веларді обідав на терасі в районі Кампі-де-Фьорі, коли його вжалила комаха, і він зазначив, що біль від його укусу відрізнявся від звичайного болю під час укусу оси, пише The Guardian.

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Vespa orientalis, або східний шершень, мешкає в Північній Африці та Південно-Східній Азії, але його присутність у Римі стає дедалі частішою. Уперше цей вид був помічений у римському районі Монтеверде 2021 року, що ознаменувало його повернення з 1950-х років. Останнім часом гнізда із сотнями цих шершнів було виявлено в різних частинах міста, включно з віконними віконницями і старовинними пам'ятниками.

Зазнавши нападу представника цього виду, Веларді швидко обробив свій укус за допомогою пакета з льодом та ін'єкції кортизону. Внаслідок атаки шершня, до самого кінця одужання чоловікові довелося вдатися до пересування на милицях. Він зазначив, що в літній період шершні стають дедалі настирливішими, що негативно позначається на відпочинку в місті.

Муніципальна влада Риму досі не виробила стратегію боротьби з цією навалою. У результаті Андреа Лунерті, відомий зоолог, надає допомогу жителям у видаленні гнізд комах. Лунерті звернув увагу на значні розміри цих гнізд: деякі з них вміщують до 1 000 шершнів. Він пояснює зростання чисельності шершнів постійними проблемами зі сміттям у Римі та тривалими високими температурами, які створюють сприятливі умови для проживання цих комах у міських умовах. "Рим — дуже брудне місто з найгіршим поводженням із міськими відходами — всюди стоять відкриті контейнери", — прокоментував Лунерті.

Ці шершні, незважаючи на свої розміри, можуть влаштовувати гнізда в найменших щілинах будівель і швидко розмножуватися. Лунерті зазначив, що цього року збільшилася кількість східних шершнів виду Queen, які більші за звичайних ос. Подібні випадки нашестя шершнів зафіксовано і в інших містах південної Італії, зокрема в Неаполі.

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