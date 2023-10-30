Вразив дослідників: у Німеччині вчені знайшли середньовічний скелет з протезом руки (фото)

Німецькі дослідники виявили рідкісний протез руки, який датується приблизно XV століттям. Ця знахідка є рідкістю, оскільки в Центральній Європі відомо про всього-на-всього 50 схожих протезів.

У Німеччині археологи нещодавно натрапили на багатовіковий скелет, в якого не вистачало кількох пальців на лівій руці. Сліди на збережених кістках натякали на можливу ампутацію, але що по-справжньому вразило дослідників, так це протез, який замінив відсутні пальці, пише Arkeonews.

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Знахідку зробили під час прокладання трубопроводу поблизу парафіяльної церкви Святого Георга у Фрайзінгу. За допомогою радіовуглецевого аналізу вчені встановили, що людина, яка носила цей протез, була чоловіком віком від 30 до 50 років, який помер десь між 1450 і 1620 роками.

У Центральній Європі відомо близько про 50 подібних протезів із пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу. Деякі з них були простими, нерухомими замінниками, тоді як інші мали механічні компоненти. Після виявлення цього протезу руки, він пройшов ретельне обстеження та консервацію в Баварському державному управлінні з охорони пам'яток.

Протез руки у відкритому стані, зовнішній вигляд Фото: Bavarian State Office for Monument Preservation (BLfD)

Доктор Вальтер Ірлінгер, керівник відділу консервації Баварського державного управління охорони пам'яток, розповів: "Порожнистий протез лівої руки додав чотири пальці. Вказівний, середній, безіменний і мізинець виготовлені з листового металу і є нерухомими. Репліки пальців лежать паралельно одна одній, злегка вигнуті. Протез, ймовірно, був прив’язаний до кукси руки за допомогою ременів".

Протез руки у відкритому стані, вигляд зсередини Фото: Bavarian State Office for Monument Preservation (BLfD)

Точні обставини того, як цей чоловік втратив руку і для чого використовувався цей протез, залишаються невідомими. Всередині протеза знайшли кістку великого пальця, що піддалася корозії. Конструкцію, схоже, обтягнули шкірою, а на внутрішній стороні пальців виявили сліди зморщеної тканини. Усередині залізної руки також знаходилася тканина, схожа на марлю, яка, ймовірно, слугувала прокладкою між куксою руки та металом.

Пізнє Середньовіччя та ранній Новий час у Центральній Європі позначені численними військовими конфліктами, і ампутації кінцівок не стали рідкістю. Сам Фрайзінг зазнав військових нападів під час таких подій, як Тридцятилітня війна (1618-1648), що могло призвести до збільшення потреби в протезах.

Однією з відомих постатей цієї епохи, яка користувалася протезом руки, був лицар Гьотц фон Берліхінген, який втратив праву руку від гарматного пострілу під час облоги Ландсхута в 1530 році. Його протез був напрочуд досконалим для свого часу, з мобільністю та складними технічними характеристиками.

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