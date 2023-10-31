Як воскресити дракона: вчені намагаються врятувати вимираючий вид рептилій (фото)

Біотехнологічна компанія, вже націлена на воскресіння мамонтів і тилацинів, вирішила допомогти зберегти вимираючий вид унікальних ящірок.

Вікторіанського лугового безвухий дракона, відомого в науці як Tympanocryptis pinguicolla, нещодавно зустріли вперше з 1969 року. Усвідомлюючи крихкий стан цього виду, фахівці з охорони природи співпрацюють із компанією Colossal Biosciences, яка раніше була відома своїми прагненнями відродити вимерлих ссавців, як-от мамонти та тілацини, щоб відродити популяцію рептилії, пише IFLScience.

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Спочатку в Австралії мешкало щонайменше 23 види вухатих драконів, проте через втрату середовища проживання і появу нових хижаків кілька видів тепер перебувають під загрозою зникнення. T. pinguicolla не зустрічався в штаті Вікторія вже понад п'ять десятиліть. Дослідження, проведене 2019 року, дало змогу зробити висновок про те, що популяції, які в північних регіонах колись були віднесені до виду T. pinguicolla, насправді є різними видами.

На щастя, нещодавно живі дракони T. pinguicolla були виявлені на території, що охороняється, у штаті Вікторія. Музеї штату Вікторія, які займалися розведенням близькоспорідненого виду драконів з Канберри, тепер приділяють пріоритетну увагу збереженню T. pinguicolla. Зоопарки Вікторії успішно розводять у неволі різні види драконів і занесли деяких із них до програми збереження. Організація має намір розводити і в перспективі реінтродукувати їх у дику природу, як це було зроблено з канберрськими драконами.

Канберрський луговий безвухий дракон так схожий на вікторіанського, що їх 50 років вважали представниками одного виду Фото: John Wombey/CSIRO (CC BY 3.0)

Керівник проєкту Джон Лоусон зазначив, що розведення цих драконів може бути складним завданням через вибірковість самок при виборі партнера.

Розуміючи значущість ситуації, компанія Colossal Biosciences обіцяла надати фінансову підтримку програмі зі збереження популяції, яку здійснює зоопарк Вікторії. Крім того, компанія запропонувала допомогу в секвенуванні геному рідкісного дракона. Це дасть змогу краще зрозуміти його родовід і може допомогти в його збереженні.

Метт Джеймс із Colossal заявив Guardian, що компанія прагне використовувати передові технології в партнерстві із зоопарками та урядами для збереження видів, що зникають.

Якщо основні проєкти компанії Colossal, такі як відродження мамонта і тилацина, викликали дискусії в науковому співтоваристві, то співпраця з компанією зі збереження виду дракона видається менш спірною. Основні побоювання з приводу відродження мамонтів і тилацинів пов'язані з етичними міркуваннями і можливими проблемами інбридингу. Однак ці проблеми не мають стосунку до проєкту зі створення дракона, особливо якщо буде виявлено нові популяції драконів, що дасть змогу урізноманітнити генофонд.

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