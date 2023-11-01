Зазирнути смерті в очі. Астронавт сфотографував "череп", що світиться, прихований від усіх у Сахарі

Поглянувши на зображення, можна подумати, що моторошний череп "дивиться прямо в орбітальну камеру", і це вельми моторошно.

Напередодні Гелловіну, NASA опублікувало моторошний знімок, зроблений неназваним астронавтом на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Відомо, що фото було зроблено в той момент, коли МКС пролітала над масивом Тібесті — гірським хребтом, що тягнеться через центр пустелі Сахара, через Чад і Лівію, пише Live Science.

Моторошне фото було зроблено ще 12 лютого, проте опублікувало агентство його лише зараз. Поглянувши на зображення моторошного "черепа", який, здається, втупився в космос із серця величезної вулканічної кальдери в Чаді.

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Відомо, що об'єкт у формі черепа розташований на дні Тру-о-Натрон, також відомого як Дун-Орей, і являє собою вулканічну кальдеру або кратер шириною майже 1 000 метрів. Ця кальдера утворилася внаслідок потужного виверження вулкана, що сталося сотні тисяч років тому. Відомо, що це геологічне заглиблення розташоване на південь від Тарсо Туссіде, ще більшого вулканічного утворення, що є домом для потенційно активного стратовулкана.

Вчені зазначають, що білий колір рота, носа і лівої щоки черепа надає натрон — солоній суміші з декагідрату карбонату натрію, бікарбонату натрію, хлориду натрію і сульфату натрію, яка трапляється в природі. Ділянки очей і носових пазух "черепа, що світиться" являють собою шлакові конуси — круті конічні пагорби, розташовані навколо жерл вулканів, які підносяться над рештою дна кальдери. При цьому темніша ліва частина "черепа" є всього лише тінню від високого краю кратера. До слова, саме ця тінь надає черепу характерної форми.

Зазначимо, що сьогодні ця ділянка безплідна і млява, проте вчені припускають, що приблизно 14 000 років тому це місце було льодовиковим озером. Ще в 1960-х роках вчені виявили скам'янілості морських равликів і планктону, що ховаються під покритою натроном підлогою ями. Пізніше у 2015 році наступна експедиція виявила скам'янілості водоростей віком близько 120 000 років.

Дослідники також виявили, що Тру-о-Натрон не менш старий, ніж скам'янілості, раніше знайдені в висохлому озері, і водночас він є наймолодшим вулканічним утворенням. При цьому дослідження показують, що навколишні вулкани, ймовірно, набагато старші, ніж він.

Раніше Фокус писав про те, що вчені NASA спостерігають за тим, як "гримасує" планета.