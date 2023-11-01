Вушка не тільки на маківці. Учені виявили, що слони здатні чути пальцями ніг

Ці тварини не перестають дивувати вчених, тепер команда виявила, що вони вельми цікаво використовують свої ноги.

Слони — чарівні з безлічі причин: їхня соціальна ієрархія дивує, як і здатність піклуватися один про одного, їхні хоботи неймовірно адаптовані і вони навіть здатні боротися зі змінами клімату, пише IFLScience.

Однак учені вважають, що у слонів є щось, чому ще не було приділено належної уваги, а саме — їхні ноги. Як показують результати нового дослідження, кінцівки слонів також особливі, як і вони самі.

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За даними дослідників з Парку слонів Кінса, окружність стопи слона приблизно дорівнює половині висоти його плеча. Вчені зазначають, що середня нога слона в діаметрі становить близько 40-50 сантиметрів залежно від його виду і віку.

Дослідження показують, що більшість слонів мають п'ять пальців на ногах, хоча кількість нігтів на них залежить від виду. Наприклад, в африканських лісових і азійських слонів по 5 пальців і 5 нігтів на передніх лапах, тоді як на задніх лапах — лише 4 нігті. Водночас в африканських чагарникових слонів по чотири нігті на передніх лапах і по три на задніх.

За словами морфолога хребетних з Університету Гвельфа в Канаді Метью Вікаріуса, унікальну структуру стопи слонів, безсумнівно, слід "вважати ключовим нововведенням". Він також заявив про те, що стопи слонів насправді "оманливо складні".

Раніше вчені вже провели дослідження, яке припускає, що у слонів на нозі може бути шостий палець, заснований на структурі жирової подушки на поверхні. Вчені врахували розташування пальців ніг слонів відносно підлоги і, ґрунтуючись на розташуванні кісток стопи, дійшли висновку, що слони, ймовірно, ходять навшпиньках. Дослідники також виявили, що шостий "палець" у слонів насправді являє собою великий хрящ, який допомагає підтримувати вагу масивного ссавця.

Слони ходять навшпиньки Фото: Shutterstock

Однак куди більш дивним здається припущення вчених про те, що слони чують ногами. Передбачається, що вони використовують свої масивні вуха, щоб уловлювати звуки на значній відстані. Однак учені також вважають, що вони здатні вловлювати низькочастотні вібрації, створювані іншими тваринами, за допомогою своїх подушечок лап. Ці сигнали вловлюються лапами слонів, а потім за допомогою кісткової провідності передаються в мозок тварин.

На думку команди, це пов'язано з тим, що ноги слонів насправді повні рецепторів — тілець Пачіні. Вони пов'язані з тією частиною мозку, яка обробляє дотики. Простими словами, коли слони "чують ногами", вони насправді використовують дотик. Однак поєднання цього методу і традиційного слуху здатне допомогти слонам ухвалювати рішення на основі звуків.

Учені також згадали попереднє дослідження, в якому використовувалися сигнали тривоги про хижаків через наземний динамік. Результати показали, що слони надзвичайно швидко покинули небезпечний район. Однак, коли той самий звук було передано під землею, як свідчать результати експерименту, слони залишилися стояти на тому самому місці, але зсунулися ближче. У результаті вчені припустили, що їхні ноги також важливі в розпізнаванні сигналів, як і вуха.

Зазначимо, що слони щодня долають відстані до 56 кілометрів у пошуках їжі та води. Тепер учені впевнені, що їхні ноги слугують для тварин не лише засобом пересування, а й допомагають забезпечити безпеку під час цього шляху.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дикі слони були приручені, але зовсім не людьми.