Учені створили інструмент для визначення "нормальної" температури: у кожного вона своя

Вчені кинули виклик поняттю про універсальну "нормальну" температуру, адже, згідно з їхнім новим дослідженням, вона своя для кожної індивідуальної людини.

Нещодавно проведене дослідження поставило під сумнів давно усталену думку про існування стандартної "ідеальної" температури тіла. Дослідження показало, що температура тіла у різних людей насправді може істотно відрізнятися, і вона не фіксується на якомусь конкретному значенні, пише Stanford Medicine.

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У XIX столітті німецький лікар Карл Рейнхольд Август Вундерліх спробував визначити стандартну температуру тіла людини. Його робота ґрунтувалася на відкриттях французьких лікарів, які виявили, що запалені ділянки тіла мають підвищену температуру. Зібравши дані про 25 000 пацієнтів за допомогою термометра довжиною 30 см, Вундерліх дійшов висновку, що середня температура тіла людини становить 37 градусів Цельсія. Результати дослідження також показали, що температура тіла коливається протягом дня: вранці вона нижча, а пік спостерігається близько 6 години вечора. Примітно, що було відзначено відмінності між температурою тіла чоловіків і жінок.

Однак пізніші дослідження показали стійке зниження середньої температури тіла. У дослідженні, проведеному 2017 року у Великій Британії, середня температура порожнини рота становила 36,6°С. Інше дослідження показало зниження середньої температури тіла в США приблизно на 0,02 градуса Цельсія за кожне десятиліття з 1860 року.

Нещодавнє дослідження Стенфордського медичного центру, в якому було проаналізовано температурні показники 618 306 пацієнтів у період з 2008 по 2017 рік, виявило ще більше відмінностей. Дослідження показало, що на температуру тіла може впливати безліч чинників, як-от вік, стать, зріст, вага, а також час доби, у який проводять вимірювання. Цікаво, що у людей, які страждають на діабет 2-го типу, температура тіла, зазвичай, нижча. За допомогою пристрою, заснованого на алгоритмах, вони класифікували людей за їхніми температурними показниками.

Дослідження показало, що, хоча багато хто досі вважає стандартом температуру 37 градусів Цельсія, "нормальна" температура може коливатися від 36,3 до 36,8°C, в середньому становлячи 36,6°C. Для того щоб допомогти людям зрозуміти свій унікальний діапазон температури тіла, дослідники розробили онлайн-інструмент. Команда визнає, що такі чинники, як погода, менструальний цикл і фізична активність, також можуть впливати на температурні показники, і з оптимізмом дивиться на те, що персоналізовані температурні показники можуть поліпшити обслуговування пацієнтів за рахунок більш точного виявлення аномалій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що спекотна погода викликає масовий сплеск зрад. Дослідники попереджають, що спекотні дні можуть неприємним чином позначитися на ваших романтичних стосунках.

Також Фокус писав про три тижні, що стали найспекотнішими в історії Землі. Дослідники вважають, що глобальна хвиля спеки, яка обрушилася на планету в липні 2023-го, стала найспекотнішим тритижневим періодом за всю історію спостережень.

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