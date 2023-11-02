Земний серпентарій. 11 000 років тому змії опинилися в пастці й тепер бризкають отрутою

Наприкінці останнього льодовикового періоду 70-сантиметрові земноводні опинилися ув'язненими на острові, і тепер він вважається найотруйнішим у світі.

Недалеко від узбережжя Південної Бразилії розташувався острів Кеймада-Гранде, також відомий як Зміїний острів. Ця скеляста ділянка суші займає всього 43 гектари, але вважається найотруйнішим островом на Землі, пише Science Focus.

Воно й не дивно. Близько 11 000 років тому, під час останнього льодовикового періоду, коли підвищення моря відрізало острів від материка, дуже отруйні ботропойди острівні (Bothrops insularis), довжина яких може досягати 70 сантиметрів, опинилися в ув'язненні на цьому острові. У результаті сьогодні тут мешкає від 2000 до 4000 дуже отруйних і небезпечних змій.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники виявили, що на острові не мешкають ссавці, а тому тут просто немає хижаків, здатних упоратися зі зміями. З іншого боку, здобич, на яку могли б полювати змії, також вельми обмежена. У результаті місцеві змії розвинули нову дивовижну навичку — вони досягли значного успіху в лові птахів, які відвідують острів під час щорічних міграцій.

Учені вважають, що саме такою дієтою і пояснюється те, що їхня отрута стала надзвичайно смертоносною. Простими словами, у змій, які мешкають у цьому "серпентарії", просто немає часу на вистежування та повторні укуси здобичі, щоб позбавити її здатності рухатися. У результаті їм довелося розвинути неймовірну смертоносність, щоб убивати свою здобич, перш ніж у птаха з'явиться можливість втекти.

Відомо, що отрута ботропойда острівного діє надзвичайно швидко та спричиняє цілу низку жахливих симптомів: від ниркової недостатності до внутрішньої кровотечі та відмирання тканин. До слова, ці неймовірні якості отрути ботропойдів острівних спонукали деяких учених вивчити можливість її застосування в медицині, наприклад, лікуванні хвороб серця та тромбів.

На тлі всього вищеописаного незаселеність острова людьми й іншими ссавцями не здається дивною. Ба більше, влада Бразилії заборонила відвідувати острів за винятком наукових експедицій. Зазначимо, що таке рішення було ухвалено не лише для захисту людей, а й для захисту змій. Однак надзвичайно рішучі контрабандисти дикої природи здійснюють незаконні візити в пошуках змій, оскільки їхня сильна отрута цінується на чорному ринку.

Цікаво, що на початку 1900-х років на острові мешкали кілька відважних жителів, яким було доручено керувати маяком. Але, згідно з легендою, їхню сім'ю вбили змії, і відтоді маяк було автоматизовано.

Зазначимо, що ботропойди острівні воліють жити в лісових районах, де вони можуть полювати на свою здобич. Попередні дослідження також показали, що їхня чисельність може досягати одного ботропойда на квадратний метр. Однак останні дані свідчать про те, що через втрату середовища проживання, хвороби, браконьєрство та негативні наслідки інбридингу чисельність популяції різко скорочується.

До слова, на острові також мешкають неотруйні змії набагато меншого розміру, відомі як равликоїди Соважа (Dipsas albifrons).

Раніше Фокус писав: учені виявили, що змії використовують унікальну техніку, рятуючись від хижаків.