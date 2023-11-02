Ціна приємного смаку: популярна приправа може підвищити ризик виникнення діабету

Вчені з'ясували, що широко використовувана в кулінарії приправа може підвищити ризик виникнення діабету 2-го типу, але відмовитися від неї буде не так просто.

Сіль є чи не найважливішим інгредієнтом більшості страв, підкреслюючи та посилюючи їхні смакові якості. Однак результати недавнього дослідження, проведеного в Тулейнському університеті, свідчать про те, що високе споживання солі може бути пов'язане з підвищеним ризиком розвитку діабету 2-го типу, пише Medical News.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Mayo Clinic Proceedings, проаналізовано споживання солі більш ніж 400 000 дорослими людьми з Біобанку Великої Британії. Протягом 11,8-річного середнього періоду спостереження більш ніж у 13 000 осіб розвинувся діабет 2-го типу.

Результати показали, що порівняно з учасниками, які рідко вживали сіль, ті, хто часто включав сіль у їжу, мали підвищений ризик розвитку діабету 2-го типу — 13% для "іноді", 20% для "зазвичай" і 39% для "завжди".

Історично склалося так, що скорочення споживання солі рекомендувалося для зниження ризику серцево-судинних захворювань і гіпертонії. Однак нове дослідження стало першим свідченням того, що воно може також сприяти профілактиці діабету 2-го типу.

Доктор Лу Ци, провідний автор дослідження, професор Школи громадської охорони здоров'я та тропічної медицини Тулейнського університету, зазначив, що, хоча точна причина такого зв'язку залишається незрозумілою, високе споживання солі може спонукати людей до споживання більших обсягів їжі. Це може підвищити ймовірність розвитку таких факторів ризику, як ожиріння і запалення, про що свідчить виявлена в дослідженні кореляція між частим споживанням солі і підвищеним індексом маси тіла, і співвідношенням об'єму талії і стегон.

У майбутньому планується провести клінічні випробування з контролем кількості споживаної солі, щоб краще зрозуміти наслідки. Проте доктор Ці виступає за якнайшвидше впровадження альтернативних приправ із низьким вмістом натрію, підкреслюючи потенційну значну користь для здоров'я.

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