Невидима загроза: учені дізналися, що Мпокс уже тривалий час передається від людини до людини

Нові дані останніх досліджень вчених відкрили реальну картину передачі вірусу і тварини вже давно відійшли на другий план як джерело хвороби, поступившись людині.

Дослідження, проведені міжнародною групою вчених, свідчать про те, що вірус віспи мавп (Мпокс) передається від людини до людини щонайменше з 2016 року. Цей вірус, симптоми якого — лихоманка, головний біль і ураження, схожі з віспою, традиційно передавався людям від дрібних ссавців. Однак останні дані свідчать про істотну зміну характеру передачі вірусу, пише Science Alert.

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Результати роботи групи дослідників свідчать про тривалий період передачі вірусу Мпокс від людини до людини, особливо за межами африканських країн, де цей вірус є ендемічним. Ці нові дані свідчать про зміну парадигми в розумінні розповсюдження вірусу і вимагають оновлення підходів до інформування населення та реагування на спалахи, стверджують автори.

Вірус Мпокс було вперше ідентифіковано в середині XX століття, а перший зареєстрований випадок захворювання людини з'явився в 1970-х роках. Спочатку випадки передачі вірусу людині були нечастими, в основному зараження відбувалося від тварин у деяких регіонах Африки. Серйозні зміни відбулися після спалаху Мпокс 2017 року в Нігерії, який до 2022 року поширився на міжнародному рівні.

Під час дослідження було секвеновано геноми цих випадків, що дало змогу виявити специфічну вірусну лінію, відому як clade IIb. Ця лінія, пов'язана з передачею вірусу людині, що характеризується численними мутаціями, зазвичай не призводить до летального результату, але становить підвищений ризик для людей з ослабленою імунною системою.

Мутації в лінії clade IIb зумовлені переважно активністю людського ферменту APOBEC3, який вносить зміни в ДНК вірусу. Ці мутації є результатом адаптації вірусу до імунної системи людини, а не підвищення здатності до передачі інфекції, хоча останнє не виключається.

З кожною новою людиною-господарем вірус накопичує мутації, і, виходячи з отриманих результатів, дослідники вважають, що імунна система людини взаємодіє з цією лінією вже близько семи років. Хоча деякі випадки Мпокс, як і раніше, виникають під час контакту з тваринами, більшість із них із 2016 р., мабуть, зумовлені передачею вірусу від людини до людини.

З огляду на глобальну структуру подорожей, непомічені епідемії Мпокс в одному регіоні можуть спровокувати спалахи в інших. Дослідники наголошують на важливості глобальної пильності та справедливого реагування охорони здоров'я на випадки захворювання на віспу в усьому світі, виступаючи за проведення всесвітнього епіднагляду для викорінення вірусу та запобігання його повторному поширенню.

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