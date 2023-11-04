Епічна історія Великої Індії: нові дані показують, як вона зіткнулася з Азією, "народивши" Гімалаї

Розмір Великої Індії вже давно є предметом дискусій серед науковців. Оцінки коливаються від кількох сотень кілометрів до понад 2 000 кілометрів.

Відправтеся у минуле на сотні мільйонів років, і ви побачите світ, що складається лише з двох великих материків: Лавразія та Гондвана. Індійський субконтинент, який ми знаємо сьогодні, колись був частиною Гондвани, що розпалася приблизно 150 мільйонів років тому, пише SciTechDaily.

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Шматок Індії, що відколовся під час цього давнього розпаду, відтоді зіштовхнувся під Гімалаями та Тибетським нагір'ям. Розуміння повного розміру цього "загубленого" суходолу, який часто називають Великою Індією, є життєво важливим для розгадки таємниць того, коли і як сформувалося Тибетське нагір'я.

Розмір Великої Індії вже давно є предметом дискусій серед науковців. Оцінки коливаються від кількох сотень кілометрів до понад 2 000 кілометрів. Ділянка Сангданлін, розташована між Індійською та Азійською тектонічними плитами на півдні Тибету, є ключем до розгадки історії зіткнення Індії та Азії. Але різні дані щодо її віку та магнітної історії роблять її складною головоломкою.

Команда дослідників з Китайського університету наук про Землю (Пекін) разом з колегами з інших установ, таких як Університет Людвіга Максиміліана і Китайська академія наук, зробили вирішальний прорив. Вони з'ясували, що Велика Індія була єдиним суходолом протяжністю від 2 000 до 3 000 кілометрів до того, як її поглинула Азія.

Реконструкція в часі (вгорі) показує, як Індійська плита відкололася від суперконтиненту Гондвани і занурилася під Азію, тим самим сприяючи утворенню найвищого рельєфу в світі - гори Еверест (внизу) Фото: Jun Meng from China University of Geosciences (Beijing) and Prof. Stuart A. Gilder from Ludwig Maximilians University

Професор Цзюнь Мен з Китайського університету наук про Землю пояснює, що запропоновано дві основні моделі зіткнення Індії та Азії. Перша припускає, що Індія розпалася на менші шматки, які згодом увійшли до складу Азійської плити.

Друга модель, однак, стверджує, що Індія та Велика Індія були єдиним суходолом на початку крейдяного періоду. Згідно з цією моделлю, північний край Великої Індії утворив Гімалайські гори, а нижня частина занурилася під Азію.

Щоб розв'язати ці питання, науковці провели комплексне дослідження з геології, палеонтології та палеомагнетизму розрізу Сангданлін. Вони використовували давню магнітну історію Землі, зафіксовану в крейдяних породах, щоб простежити рух північної частини Індійської плити та оцінити розмір Великої Індії.

Дані дослідження показали, що літосфера, кам'яниста зовнішня оболонка Землі, яка опускалася з моменту початку зіткнення 55 мільйонів років тому, була набагато більшою, ніж сучасний Індійський субконтинент.

Індійська плита відколюється від суперконтиненту Гондвани і занурюється під Азію

Спочатку вона простягалася приблизно на 2-3 тисячі кілометрів на північ. Це означає, що майже 5 мільйонів квадратних кілометрів літосфери опинилися під Азійською плитою, що сприяло формуванню Тибетського нагір'я.

Це відкриття знаменує собою значний зсув у нашому розумінні зіткнення Індії та Азії і геологічних подій у цих регіонах. Професор Стюарт А. Гілдер з Університету Людвіга Максиміліана зазначає, що ці знахідки кидають виклик існуючим теоріям про те, як сформувався південний край Азії, проливаючи світло на розмір давньої індійської плити в межах Гондвани та її тектонічну історію, що призвела до зіткнення з Азією.

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